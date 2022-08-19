試當真@Jessica被轟比唔上Kayan9896 網民列3點細數人氣大跌原因：mk味出晒嚟

YouTube頻道「試當真」成功捧紅Jessica（陳苡臻）及Kayan9896（吳家忻）等人，拍廣告、出歌機會不斷。近日，有網民以「修女已經完全比9896拋離」為題於討論區開設帖文討論，指Kayan9896反超前Jessica成為新一代網絡女神，又分析Jessica人氣大跌原因。
網民表示Jessica於半年前比Kayan9896更高人氣，死忠不止稱呼Jessica為「世一女神」，就連IG Followers都比對方多，但依家人氣Jessica停濟不前，反而比Kayan9896追上；網民更留言寫下Jessica被Kayan9896反超前，認為Kayan9896全方位贏晒，呢期仲勁接名牌廣告，將Jessica比下去，又列出3大Jessica人氣大跌的原因。
Jessica人氣大跌原因1. 與游學修拍拖
Jessica和游學修因直播時共飲一杯凍檸茶嘅自然舉動而傳出緋聞，及後喺傳媒踢爆前，游學修自行公開戀情。但呢個時候又傳出Jessica與前度pre-wedding相，一度被指「派帽」，清純形象大毀，流失部分廣告工作機會：「人哋9896隔兩日就有個大牌廣告LV 、Celine 、YSL、Chanel 、Dior乜大牌都齊晒」。 又有網民指Jessica因升呢「修女」先至有舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》女一做，根本無實力咁話。
Jessica人氣大跌原因2. MK味形象唔討好
唔少網民都直指Jessica形象MK，反而Kayan9896有個high-end樣：「9896食到KOL同hi fashion條水，雖然個樣唔係最靚，但成個package嚟，佢都一定有排玩，佢個格係食呢行飯」。網民又指，Jessica喺談吐方面都比Kayan9896差：「做個訪問都睇到談吐有分別」、「上次試當真九展話扮美少女戰士好唔鐘意，怨呢樣怨果樣，開戲果班邊敢搵佢」、「啲談吐舉止真係唔上得大枱，串柒柒mk味出晒嚟」、「Kayan9896成個觀感同性格都好過修女，修女成個格八婆又扮嘢」等等。
Jessica人氣大跌原因3. 改變形象失敗
Jessica出道前留有短瀏海，加以清純形象示人 ，不過呢半年嚟Jessica就先將瀏海變成露額頭，影相時更收起笑容，被指抄襲Kayan9896轉行型格路線，但就完全唔適合佢：「近半年改形象想變個類poker face，髮型衣著有一排抄到足」、「佢抄形象有眼睇，個個都睇得出，抄完愈來愈無人搵係事實」、「佢明明sell鄰家女孩可愛look，扮乜鬼暗黑有型，要知自己定位先得㗎﹗」、「嚇走晒啲粉絲﹗」、「一直保持住個清純人設咪幾好」等等。
不過都有部分網民為Jessica平反，指做藝人係應該多嘗試唔同形象，又有網民表示Jessica同游學修拍拖已經贏曬：「如果佢真係老闆娘，依家9896有廣告試當真係咪有佣收？試當真有佣收咪即係游學修有錢收，游學條有錢咪即係Jessica 有錢收」。
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