試當真@Jessica被轟比唔上Kayan9896 網民列3點細數人氣大跌原因：mk味出晒嚟

YouTube頻道「試當真」成功捧紅Jessica（陳苡臻）及Kayan9896（吳家忻）等人，拍廣告、出歌機會不斷。近日，有網民以「修女已經完全比9896拋離」為題於討論區開設帖文討論，指Kayan9896反超前Jessica成為新一代網絡女神，又分析Jessica人氣大跌原因。

網民表示Jessica於半年前比Kayan9896更高人氣，死忠不止稱呼Jessica為「世一女神」，就連IG Followers都比對方多，但依家人氣Jessica停濟不前，反而比Kayan9896追上；網民更留言寫下Jessica被Kayan9896反超前，認為Kayan9896全方位贏晒，呢期仲勁接名牌廣告，將Jessica比下去，又列出3大Jessica人氣大跌的原因。