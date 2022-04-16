試當真4.23推NTR 游學修願一星期開直播回應網民抨擊

試當真在較早前的影片曾提及會推出NFT。

人氣YouTube Channel試當真有意進軍NFT市場，早前他們在《Channel需要搬》影片中，便提及到其NFT項目，他們亦設立一個名為ntr.nexttrailrun專頁，試當真在簡介寫上NFT｜NTR｜MONEY｜PHASE 2，並列出2022年4月23日，似是預告有新搞作。

昨日試當真發布有關他們的NFT細節詳情，他們在片首指今次賣的是NTR，稱這是一個會籍、信念及計劃，並列出他們未來四大目標：

「每日一片」，試當真會每月把精選影片搬到戲院，他們的演員會親身謝票，只有NTR人士才可獨家報名。

「舞台劇」，表演舞台將由網絡伸延到劇場，NTR人士可優先購得VIP門票。

「藝員訓練班」，他們會發掘和栽培人才，NTR人士可參與選秀工作。

「電影」，屆時NTR人士可在電影留名及出席獨家首映禮。