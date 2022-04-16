試當真4.23推NTR 游學修願一星期開直播回應網民抨擊

人氣YouTube Channel試當真有意進軍NFT市場，早前他們在《Channel需要搬》影片中，便提及到其NFT項目，他們亦設立一個名為ntr.nexttrailrun專頁，試當真在簡介寫上NFT｜NTR｜MONEY｜PHASE 2，並列出2022年4月23日，似是預告有新搞作。
昨日試當真發布有關他們的NFT細節詳情，他們在片首指今次賣的是NTR，稱這是一個會籍、信念及計劃，並列出他們未來四大目標：
「每日一片」，試當真會每月把精選影片搬到戲院，他們的演員會親身謝票，只有NTR人士才可獨家報名。
「舞台劇」，表演舞台將由網絡伸延到劇場，NTR人士可優先購得VIP門票。
「藝員訓練班」，他們會發掘和栽培人才，NTR人士可參與選秀工作。
「電影」，屆時NTR人士可在電影留名及出席獨家首映禮。
游學修表示希望以上的目標可在兩年內完成，坦言他們是為了錢，並稱NFT模式可以令他們更直接得到大家的支持，認為有錢就會有成本，便會有機會。不過，網民對試當真為令其NFT大賣而定下「一日一片」的目標有所保留，擔憂他們之後會變成重量不重質。此外，亦有網民認為用NFT是剝削了其他支持者，希望他們用其他方式供人購買會籍。
由於試當真將於下周推出NFT，外間反應不一，游學修在社交平台寫下長文解釋為何會用NFT吸納資金，他說︰「我一直對NFT的觀感就是『用名氣賣廢物賺錢』，我都唔恨錢，所以我一直不掂NFT。我無炒IPhone、炒股、炒波鞋，我才是真正投資A0。如果我上市，你最應該擔心的是我唔夠貪錢，現在我了解過、認識過，決定用這個途徑試當真，因為它是我目前接觸過最雙贏的方法。你反對的話，未來一週我會不停開Live，懇請你來跟我對話，等你點醒我，或者等我說服你。」他更提供支付帳戶給那些「問我點解唔正正經經/簡簡單單/認認真真眾籌的人」，好讓他們直接過數。