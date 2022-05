Locker今日現身「VERSACE BY FENDI」產品之開賣活動。

今日,Locker出席「VERSACE BY FENDI」產品開賣活動,同場還有馮允謙、MC張天賦、COLLAR的Marf及Day等。Locker穿上全套新裝到場,有記者問到他被女友兜巴星一事,他之後都在IG限時動態轉發傳媒Story,更寫:「大家都好關心嗰兩巴」,雖然女友今日未見同場,但她就在自己IG回應寫:「I didn’t punch you, I was hitting u.」一於隔空耍花槍。