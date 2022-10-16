該死的阿修羅｜代表台灣衝擊奧斯卡 金馬影帝莫子儀盼來香港謝票

由金馬影帝莫子儀聯同出爐金馬最佳女配角王渝萱及《誰先愛上他的》黃聖球主演的電影《該死的阿修羅》，在台灣新生代風格導演樓一安精心編導下，以一宗隨機殺人案，寫出展現換位思考的多重結果。電影除了橫掃港台多個影展，更獲選代表台灣競逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，在戲裡演鍥而不捨追尋真相記者的莫子儀，特地以廣東話拍片呼籲觀眾入場，並表示希望能親身來港謝票。電影已於上周四(13日)在香港上映。

劇情燒腦

《該死的阿修羅》故事講述一宗隨機殺人案，牽扯出六個角色各自命運的缺陷。少年詹文(黃聖球 飾)自覺困在籠中，在成年那天拿著改裝氣槍走到夜市，讓子彈在夜市裡飛；創作暗黑漫畫的好友阿興(潘綱大飾)堅信詹文並非蓄意犯案；中槍死者是遊戲直播紅人小盛(賴澔哲 飾)；未婚妻Vita（黃姵嘉 飾）天天加班和他感情變淡；叛逆少女琳琳(王渝萱 飾)缺錢缺愛在網上遊戲騙取虛擬寶物，採訪她的記者黴菌(莫子儀 飾)意外成了案件的目擊證人。電影以漫畫的3個篇章去述說這宗隨機殺人案的案發經過、前因與平行時空下的另一種結果；同時透過6個不同階級、背景、身分的角色，探索隨機殺人案下小人物的際遇與命運。有觀眾看後會發現兩、三個結局，從而引發不同角度的換位思考。

反思社會議題 該死不該死？

編導樓一安期望能讓觀眾思考甚麼是罪，他認為每個人也有憤怒、私慾等黑暗面，包括他自己，只因命運與偶然，最終沒成為媒體眼中的冷血殺人魔。電影借用戲中六個角色的不同處境去展現傳統父母教導對下一代的壓抑、撲朔迷離的男女關係、不用實名的虛擬世界中的爾虞我詐及冷酷無理的詆毀批判、基層家庭生活的無助，與及逼迫的職場文化等。《該死的阿修羅》探討社會的各種議題，惟沒有妄下判詞，讓觀眾自己去反思。