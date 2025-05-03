詹天文唔覺簽唱會收費有問題 做足功課挑戰唱Tori Kelly《Language》

Windy在簽唱會上獻唱多首自己的作品以及挑戰唱Tori Kelly的《Language》。(娛樂組攝)

詹天文(Windy)今日在銅鑼灣為新歌《一切都是有原因的》舉行簽唱會。她在活動上除了跟歌迷互動外，也唱出自己的作品，包括《愛情許可證》、《原來寂寞得多》、《大雕刻家》以及翻唱Tori Kelly的《Language》。 不過，活動期間一度遇上微雨，由於早前Windy拍新歌MV時遇上大雨，連她也不禁自嘲是小雨神，「我經理人都話我每次返嚟做活動都會落雨！我都覺得好搞笑，唔知發生咩事，不過『一切都是有原因的』！遇水則發，正面啲去諗，哈哈！」 她表示今次簽唱會的歌單都是由她及監製去編排，希望可以將自己想唱的歌曲跟歌迷分享，唱《Language》也是希望為大家帶來新鮮感。

挑戰 《 Language 》花足半年準備 她說︰「《Language》首歌係開學時，即去年9、10月時候聽，覺得佢難度好高，好想可以駕馭佢，我就係咁練，希望可以呈現到俾大家！好開心今次可以唱到！我唱呢首歌之前，都要抹下汗，因為想有時間令自己把聲沉落嚟，我本身都驚會破音或有技術問題，唱完都鬆一口氣！」她表示一直都很想挑戰唱外語歌，也有跟公司爭取，但仍有待公司安排。

最緊要開心 提到今次簽唱會的收費被指「貴過謝霆鋒演唱會」，Windy對此沒有感到不開心，因為活動性質不同，「可能大家有少少誤會，今次係比較同fans近距離接觸，好似一個小型音樂會，個價格都係公司決定，我自己就做好本份，唱好自己嘅歌，同大家互動，大家開心，我又開心就OK！」 據了解，今次Windy簽唱會最貴收費是$1480，可以跟她共聚半小時，期間一齊進餐及合照、簽名等，而$980則只可以跟Windy互動1分鐘，兩個票價都包括相冊、限定版的尼龍袋及Q版御守。