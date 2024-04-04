詹天文成功考入美國伯克利音樂學院 繼姚焯菲後到海外升學

After Class兩位成員鍾柔美(Yumi)及詹天文(Windy)是應屆DSE考生，今日Windy在IG宣布，她已獲得國際知名的音樂學府Berklee College of Music取錄，她在取錄通知的截圖上留言︰「完成一個重要的目標，繼續努力！！！大家也一起加油！」換言之，Windy將會繼姚焯菲之後，成為第二位成員到海外升學。

Windy在After Class中發展並不算最好的一個，然而她的音樂造詣是最高的一位，她在5歲時已隨女高音歌唱家王珊及戚芷君學習正統聲樂，2018年以優異成績考獲倫敦聖三一學院演奏文憑。她在中學就入讀香港第一間音樂學校：國際基督教優質音樂中學暨小學。去年，她在學校舉辦的社際音樂比賽演唱了一段莫札特《魔笛》中「夜后」其中一段，影片在台灣hit爆，更被形容為「聲樂界的明日之星」。

最頂尖的音樂學院

Windy今次獲得美國的Berklee College of Music（伯克利音樂學院）取錄，足以證明她的音樂才華。伯克利音樂學院是非常有名氣的音樂學院，屬全球最具規模、最頂尖的音樂學院之一。

校友及教職員獲格林美獎已達約300個，另曾獲得多個艾美獎和奧斯卡獎等，韓國歌手PSY、美國著名唱作人Charlie Puth、台灣藝人歐陽娜娜、王力宏，著名作曲家顧嘉煇也是該校校友。甄子丹與汪詩詩的女兒甄濟如（Jasmine）於2022年同獲取錄，而她更考獲獎學金。