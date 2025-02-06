詹天文親解跟文佐匡傳聞 新年盼不要太計較得失

姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)現身出席《新城廣播乙巳年新春團拜》，特別嘉賓張家輝見到她們及其他歌手時，逐一上前跟他們握手。
Chantel、Yumi及Windy一齊受訪，談到今個新年去了哪裡，三女笑過不停，又謂非常尷尬，再追問她們去了哪裡，她們愈答愈亂非常搞笑，最後表示有北上消遣，也有相約一齊團拜。Yumi更表示今個新年吃了不少東西，特別愛吃盆菜的魚蛋，Windy則稱回港反而比較瘦，如在大陸則愈長愈胖。
恨拍劇等緊機會
談到Yumi、Chantel先後加入劇組，問到Windy會否想拍劇，她直認希望有機會，雖然會很辛苦，但可以認識到很多前輩，學很多拍戲技巧，自己也一直在準備自己，相信機會是留給有準備的人。她又希望新年可以不要太計較得失，一切可以順其自然，心態放平，相信機會可以自然會捉住。
問到Windy為何這樣說，她表示以前的自己一想到自身得失時，比較愛胡思亂想，所以希望新一年不要再有這樣的心態，專注做多些好歌。
否認同文佐匡拍拖
早前網民就一條訪問內容指Windy可能跟文佐匡「有啲嘢」，繼而傳出緋聞，Windy與Chantel聞言立即表示要澄清。她們指當日被問到如果要跟《聲夢2》的人做CP，可以選誰，於是選了文佐匡，大家當時就說說笑繼而有一個動作令網民誤會。Windy又指文佐匡有為她寫過rap詞，大家可能因此想多了，現實中雙方只是朋友關係。