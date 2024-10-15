詹天文鼓勵年青人玩busking 張馳豪唱《天黑黑》諗起嫲嫲眼濕濕

新城廣播有份籌備的《MIX FEST 音浪派對》將於10月至12月在「YOHO MIX元點」舉行，多位Gen Z歌手到場演唱，亦有輕鬆隨性的K-pop dance 舞蹈派對等等。在剛過去的周日舉行預演場，詹天文(Ｗindy)、張馳豪(Aska)、周卓盈(MIC）、黃筠兒(Chloe)、趙展彤(Val)、陳昭煊、OneUp、林芊瑩(Irene)、㛓僑(Kamie)齊齊獻唱。此外，還有K Pop舞團「Why Not」聯同熱愛K Pop舞者，合共60人熱鬧勁舞。

張馳豪(Aska)自彈電結他演唱新歌《宇宙逃生口》，接著再演唱孫燕姿的經典金曲《天黑黑》，演唱前Aska感性說：「呢首歌係我細個時好鍾意、好鍾意，因為我同嫲嫲關係好親密，由細湊到我長大，再聽番有種特別感觸，希望今日嘗試感動到大家，送俾大家《天黑黑》。」全場熱烈歡呼。

演唱完後，Aska返到後台終於忍不住淚水哭了出來，冷靜一陣才說：「今日有好大感觸，有啲失控。（掛念嫲嫲？）佢走咗啦，6年。（重陽節有冇拜嫲嫲？）有呀，嫲嫲葬在上海，因為重陽節要開工，提早飛咗上海拜咗嫲嫲。」Aska更特登為今次演出彈結他，並練足一星期：「知道接到呢個騷時，馬上不停練（結他），練足一星期，起彈到水泡，見到反應咁好，覺得好值得。」