詹天文fans應援到廣州 透露已適應內地大學生活

聲夢歌手詹天文(Windy)的fans，近日在廣州為她辦了首次廣告應援，吸引來自當地及香港的眾多fans與前往打卡。這場臨時見面會亦是Windy第一次與廣州與fans面對面交流，氣氛熱烈。Windy席上稱：「感激fans遠道從香港過來，亦很開心見到好多自己廣州fans。」

廣州fans這次應援，就是為了祝賀Windy在廣州升讀大學，Windy Fan Club特意安排在廣州大學城，做了一個大型LED應援廣告。並以口號「風臨星海，追夢前行」，祝福Windy繼續努力追夢。當Windy當場時看到這個驚喜時，流露出無比高興與感動。她說：「這個應援廣告好大好靚，真的很感謝大家！看到久違的fans，自己也很興奮！」