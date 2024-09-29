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娛樂
2024-09-29 17:28:12

詹天文fans應援到廣州 透露已適應內地大學生活

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香港、廣州兩地fans，祝Windy學業成功。

香港、廣州兩地fans，祝Windy學業成功。

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聲夢歌手詹天文(Windy)fans，近日在廣州為她辦了首次廣告應援，吸引來自當地及香港的眾多fans與前往打卡。這場臨時見面會亦是Windy第一次與廣州與fans面對面交流，氣氛熱烈。Windy席上稱：「感激fans遠道從香港過來，亦很開心見到好多自己廣州fans。」

廣州fans這次應援，就是為了祝賀Windy在廣州升讀大學，Windy Fan Club特意安排在廣州大學城，做了一個大型LED應援廣告。並以口號「風臨星海，追夢前行」，祝福Windy繼續努力追夢。當Windy當場時看到這個驚喜時，流露出無比高興與感動。她說：「這個應援廣告好大好靚，真的很感謝大家！看到久違的fans，自己也很興奮！」

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廣州fans為Windy在當地辦了首次戶外廣告應援。 Windy在自己的應援廣告前拍照留念。 Windy指，已適應大學的生活。 Windy透露，已籌備最新歌曲，希望盡快推出回應樂迷。

不少香港fans為了這次見面會，特地長途跋涉前往廣州，就是想對Windy表達支持與愛護，除了大合照外，Windy特意親切地與每位到場的fans逐一合影，非常愛錫他們。

在活動中，Windy分享剛過去的一星期校園生活，她說：「比預期更加適應，宿舍的同學們都很友好，因為大家性格相似，讓我感到非常適應同開心。」Windy又表示，上堂的schedule都很滿，並非大家所說，大學學習很悠閒，所以自己都要很努力讀書。此外，Windy透露，「正積極籌備下一首新歌，希望作品能盡快與fans們見面。」fans們知道很快有新歌後，都表示非常期待。

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