詹瑞文《即興之王》第二回合圓滿完成 向100場目標進發

詹瑞文(詹Sir)單拖喜劇《即興之王》於2024年11月1日至3日成功舉行第二回合演出，詹Sir一人分飾八個角色，包括AI機械人、精神病患者關二哥、網紅直播主、被遺棄的小狗等等，吸引了眾多觀眾前來捧場，演出反應熱烈。
首回合於今年4月圓滿落幕後，因反響熱烈，相隔七個月，詹Sir隨即推出第二回合，這正是他為實現第一回合承諾的一百場演出而努力不懈的體現，展現了他對即興喜劇的熱情與堅持。同時，這次演出的地點在詹Sir的母校——香港演藝學院舉行，更為演出增添了濃厚的個人情感。
除了詹Sir的單拖演出，《即興之王》更真切地實踐了「即興」的精神。每晚透過抽牌的方式與觀眾互動，讓現場充滿驚喜，使每晚的演出展現出不同的化學反應，完美詮釋了即興的精髓，為每場演出帶來獨特的效果。
三場演出中，每晚均有不少名人好友到場支持，包括霍啟剛、周梁淑怡、陳淑芬、茹國烈、張達明、林子聰（肥仔聰）、RTV何求、導演郭子健、劉翁、及陳恩碩等一眾好友，現場氣氛熱烈，觀眾情緒高漲。完場後，眾多粉絲更在外等侯跟詹Sir拍照打卡，場面熱鬧非凡。
詹Sir表示，他的演出有一個宗旨，就是將快樂帶給每一位觀眾。希望每位觀眾也會將這份快樂推薦給他人，讓更多人獲得快樂的鎖匙。正如《即興之王》的標語所說：「快樂自己找，開心不求人。」他期待未來能持續為大家帶來更多精彩的演出，推動《即興之王》邁向一百場的目標，讓笑聲不僅在香港回蕩，更在所有廣東話地區持續迴響。