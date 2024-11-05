詹瑞文《即興之王》第二回合圓滿完成 向100場目標進發

詹瑞文(詹Sir)單拖喜劇《即興之王》於2024年11月1日至3日成功舉行第二回合演出，詹Sir一人分飾八個角色，包括AI機械人、精神病患者關二哥、網紅直播主、被遺棄的小狗等等，吸引了眾多觀眾前來捧場，演出反應熱烈。

首回合於今年4月圓滿落幕後，因反響熱烈，相隔七個月，詹Sir隨即推出第二回合，這正是他為實現第一回合承諾的一百場演出而努力不懈的體現，展現了他對即興喜劇的熱情與堅持。同時，這次演出的地點在詹Sir的母校——香港演藝學院舉行，更為演出增添了濃厚的個人情感。