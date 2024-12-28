誤判專訪｜甄子丹自爆曾起飛腳踢街燈 MC張天賦難忘鬧交戲 Locker為地鐵打鬥情緒低落(有片)

由甄子丹自導自演的新作《誤判》，將動作元素注入法庭戲，除了有許冠文、汪明荃、吳鎮宇、張智霖、劉江、鄭則士、呂良偉等資深演唱會坐鎮，也找來MC張天賦和林家熙(Locker)參演，甄子丹自言很享受跟新生代演員合作，可重拾年輕時的一團火，更自爆曾為爭口氣飛腳踢街燈。本身是歌手的MC張天賦首度挑戰拍打戲，最深刻是與甄子丹的鬧交戲，獲益良多。Locker直言有興趣多拍動作戲，可惜今次跟甄子丹沒太多對打戲，他嘆道，「這代年輕演員沒人怕辛苦，只怕沒機會。」

曾擔心被指「抽水」 談起法庭題材戲，相信不少香港人都想起《毒舌大狀》，甄子丹坦起初拒絕黃百鳴邀請拍這戲，反而希望籌備《導火線》續集，「好像不太適合我，大家睇甄子丹都想睇打戲，而且那時已經有黃子華那套戲(《毒舌大狀》)，唔想俾人得好似抽水咁。」他自言性格愛向難度挑戰，決心打造一套「好打得」的法庭戲，為了平衡沉重劇本，特地設計不少幽默對白，加上劉江、鄭則士、許冠文等老戲骨的互動火花，自然流露最易打動人心，「劇本按演員撞出來的Chemistry去修改，現在可睇playback好方便，若有時間可多試幾種方式，尋求最好效果。」 不滿身形但自覺有型 選角方面，最先落實的兩位演員是劉江和MC張天賦，初次拍動作戲的MC直言，「起初我係有啲怯，都係半推，以我的體能加上冇呢方面經驗，擔心達唔到預期效果。」幸好答應參與，發現幕後團隊做足準備和安全措施，沒有自己想像般恐怖。不過，由於接拍與開戲的日子相近，他自嫌準備不足，「因我一個衝動的警察，我覺得應該再大隻啲，但打鬥場面好有型，對我來說好滿意。同時我發現電影世界的螢幕，將好多東西放大，喺螢幕睇到自己之後，覺得應該要更努力，提前準備一個更好的身軀，去應付動作場面。」

不怕辛苦 只怕沒機會 Locker在戲中演癮君子，由於沒太吸毒戲份，反而他著重研究長期吸毒者的走路、說話方式。反而最考起他是地鐵的一場打鬥戲，雖然他沒太多動作戲，純粹被甄子丹保護，但最大挑戰是情緒，「那場戲拍了差不多兩個星期，的時間，當時角色的狀態是受到很大壓力，而要保持這情緒兩星期，都幾大挑戰。」不過，能親身見證甄子丹拍動作戲，Locker獲益良多，更想多挑戰動作場面。沒有武打底子，問到可擔心辛苦時，他不諱言，「這代年輕演員應該沒有人怕辛苦，我們個個都怕沒機會。」 大讚甄子丹沒架子 甄子丹聞言即表示，「其實我鍾意拍年輕人，未必一定要功夫很好或好有資歷，我鍾意有潛質和才華的演員，即係要睇醒唔醒目、身體質素好唔好。」他續稱，「從他們身上找到我以前年輕的那團火，因年紀大了，好多時都係過來人，有好多包袱或好多過濾，但有時做一件事，可能要最直接最坦率的方式，年輕人就係這樣子。」首次與甄子丹合作，MC和Locker異口同聲表示沒想像中的嚴肅，Locker不諱言，「我冇想過可以喺現場跟殷生傾劇本，通常我們新演員收到命令自己消化自己做，但他會問我意見。」MC自問非演員出身，擔心表現欠理想，影響拍攝進度，最深刻有場跟殷子丹鬧交的戲，兩人角色亦師亦友，「起初都好拉扯點處理，真係好嬲咁演？殷生同我傾咗好多，好能夠拿捏我角色的情緒，正式拍攝時沒太多NG就完成。」