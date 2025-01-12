誤判｜爛番茄獲94%正評 劉江現身謝票分享拍驚險逃跑戲內幕

為了答謝觀眾對電影的支持，片中演員栢天男、林家熙、馮皓揚，聯同首次出席《誤判》謝票的劉江，昨日一同連跑多間戲院驚喜現身，一眾影迷喜見幾位演員，更齊齊影大合照，現場氣氛熱烈！當現場觀眾提到在停車場逃跑一幕感到驚訝，78歲的劉江表示：「真係好在平時有跑開步，其他大家睇到呢個版本，同初初拍攝時架車相距好遠，甄生發現出嚟效果唔好，要有追殺嘅刺激感覺，到再埋身拍嘅時候，我望一望都真係咁近，跟住又再跑得快啲，所以真係慶幸平時都有跑步！」

美加地區正式開畫

《誤判》剛在1月10日於美加正式開畫，外國媒體旋即傳來大量好評：「是一部無疑會在未來多年被列入甄子丹的十大電影名單中的電影。這部片絕對要看！」（Eye Crave Network）、「這次甄子丹與真人版《浪客劍心》和《幽遊白書》的動作導演兼甄家班成員之一大內貴仁合作，讓喜愛動作的影迷不會對《誤判》失望！」（Film Combat Syndicate）、「甄子丹在《誤判》中融合了他標誌性的激烈動作設計，帶來了無與倫比的視覺盛宴！」（Action Flix）、「長期支持甄子丹的影迷可以看到，他從《少年黃飛鴻之鐵馬騮》到《葉問》系列以及《殺神John Wick 4》中作為演員變得更加多元化。他早期的電影當然出色，從他一路走來的作品中看到他在持續學習和於實踐中融入新的技術，讓人感到非常欣喜。」（United Press International ）等等，在爛番茄 Rotten Tomoatoes中更獲得專業影評高達94%的評分！