誤判｜甄子丹港鐵激戰片段曝光　張智霖驚喜閃現

甄子丹與《葉問》系列的黃金拍檔黃百鳴，在新作《誤判》再次聯手監製，電影今日(6日)於網上發布一段15秒片段，身兼導演及主演的甄子丹，以檢察官身份現身法庭，嚴肅道：一個誤判，就會摧毁一個家庭，所以我哋司法人員，不能停止對正義嘅執着。」鏡頭一轉，見他狠勁打沙巴，繼而持搶闖入港鐵車廂，展開連場激戰，打爆玻璃。片段的另一亮點是張智霖閃現，片段中亦見到鄭則士現身，據知MC張天賦亦有份參演，但演員卡士陣容仍有待官方公布。

傳遞正義價值 《誤判》製作成本高達３億，是甄子丹首度參演的法律題材的電影，亦正是因為被法律這個題材打動而接拍，他表示：「我覺得這個故事背後有一個正義，一個正直的價值值得我們去傳遞，然後又有很多令人興奮的動作場面，對我而言是一個很好的挑戰。這角色文武兩部分都要打動和震撼觀眾，能夠這樣才是最厲害！」而甄子丹亦有在社交網分享短片，並表示：「花了整整一年的時間來研究這部新電影，即將推出。」

改編自真實案件 《誤判》是一部香港犯罪動作劇情片，故事改編自一個由快遞包裹引發的誤判冤案，因幫朋友代收快遞包裹，一名年輕人捲入了一宗販毒案，並因此引發了27年的牢獄之災。甄子丹在片中飾演檢察官霍子豪，為了一個無辜青年的誤判冤案展開調查，並將真兇繩之以法，而在探索真相的過程中將一層層揭露更深層的黑暗 。