誤判｜甄子丹自爆拒絕黃百鳴邀請 吳鎮宇開心可以跟許冠文汪明荃對戲

甄子丹、MC張天賦、張智霖、吳鎮宇、許冠文、汪明荃、黃百鳴等出席《誤判》慈善首映禮。甄子丹執導、監製並主演，他表示自己完成拍攝部份之後，便會到剪接室，自己非常享受擔任幕後工作，每次參與都可以令自己不停追求下次做到最好。 吳鎮宇笑謂導演很愛拋出問題，再由大家給予意見，總之每天都要解決一些問題。甄子丹就稱知道吳鎮宇有不少睇法，所以自己要準備多個方案，有時大家傾完又會多了一個新的答案出來，自己也會代入對方的角色去思考，去到片場時再磨合一番，最重要與不同演員都溝通好。

他們表示法庭戲比較難拍，因為有很多細節位要處理，特別是對白也要在現場度過，希望盡力做到最好。子丹坦言自己是首次拍這類戲，所以經常問鎮宇意見，鎮宇就笑謂自己只會給予一個意見就是要出手打。子丹亦提到最初收到黃百鳴邀請時，自己亦一度婉拒，因為自己不熟識這個題材，對方也花了近兩個月時間去游說他，最後他決定接受這個挑戰。他稱當時有跟黃百鳴表明演員組合是很重要，因為演員的演技好，可以令拍攝事半功倍。

問到張智霖日後會否考慮跟甄子丹拍打戲，他表示不敢，因為大家的實力太過懸殊，見過對方在《葉問》出拳真的很快，如果真的要跟他拍，至少要訓練一年。子丹稱原本的劇情有安排跟張智霖對打，但最後覺得觀眾未必想看到他們對打，因為每個演員都獨特魅力，寧願突出他們的個人獨特之處。張智霖稱自己今次在片中扮演反派，造型上也花了不少功夫，如漂白自己的頭髮，又要留鬍鬚。他稱家人習慣了其白髮造型之後，見到他變回原本的樣子反而覺得不太習慣。

吳鎮宇表示今次很開心可以跟許冠文合作，因為可以近距離觀摩對方的演出習慣，他稱許冠文在片場非常好奇，會不停問大家東西，如對手的角色是要做甚麼，確保自己的演出不會出現甩漏。另一方面，自己也很開心可以與汪明荃合作。 子丹指今次邀請到許冠文及汪明荃大感榮幸，自己也很感恩，他亦很多謝所有演員的配合，令拍攝很順利。吳鎮宇坦言每部戲都有不同難處，笑謂子丹「一直都唔會放過我哋」，會在片場不停監督大家，令大家會認真拍攝。