誤判｜甄子丹首演律師　文武並重捍衛正義

由甄子丹自導自演的《誤判》是少見的律政題材結合動作的電影，目前票房已超過2,900萬。《誤判》延續甄子丹一貫的動作戲風格，打鬥場面緊張刺激，法庭上唇槍舌戰，文戲亦可圈可點。甄子丹認為，這是一次突破傳統動作片標籤的機會。今期我們將介紹《誤判》亮點，看看律政與動作會發生怎樣的化學反應？
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《誤判》根據真實事件改編 少年因法律漏洞坐冤獄
《誤判》改編自2016年香港一單由快遞包裹引起的冤案。一個生活困難的年輕人馬家杰（馮皓揚 飾）被販毒集團利用，借出地址收毒品包裹，被判有期徒刑27年。身為檢察官的霍子豪（甄子丹 飾）察覺出另有蹊蹺，向上司楊鐵立（吳鎮宇 飾）提出疑點但被反駁。
霍子豪調查後發現師爺歐柏文（張智霖 飾）串通律師誤導馬家杰認罪，並發掘出背後龐大的販毒集團，原來與他之前任督察時負責的案件有關。一開始，霍子豪的舉動被認為是浪費法庭資源，後來包鼎（鄭則仕 飾）亦被觸動加入查案，督察李景威（張天賦 飾）亦幫助尋找證人，其他律政人員也從一開始的麻木到並肩作戰。最終成功為馬家杰洗脫嫌疑，犯罪分子也得到應有的懲罰。
《誤判》陣容強大：許冠文吳鎮宇同台飆戲 張智霖張天賦新突破有驚喜
「冷面笑匠」許冠文在《誤判》中飾演鐵面無私的許法官，嚴肅之中也帶出笑點。吳鎮宇與許冠文有不少對手戲，而他在戲中與甄子丹的對打場口，更帶來衝擊與新鮮感。
向來以「貴公子」、正面形象示人的張智霖，在戲中飾演大反派販毒頭目。為了令造型更加貼近角色，他特意留起白髮白鬚，以偽善的面具掩蓋角色的奸詐和陰險本質，凸顯其深藏不露的算計和狠毒。
首次出演動作片的人氣歌手MC張天賦，飾演一個身手了得的年輕督察。自謙「唔郁得」的張天賦帶來了令人驚喜的精彩動作場面。
《誤判》甄子丹首次挑戰律政角色 文武並重打出新格局
《誤判》是甄子丹從影40年來首次飾演律政人員。同時擔任監製、導演，對於有多年拍攝經驗的他來說也是個不小的挑戰。如何將法庭文戲拍得有看點、不沉悶，甄子丹也下了很多功夫研究，最後決定用喜劇手法處理，加入了不少幽默對白。
從片頭第一視角槍戰，中段在巷內與販毒集團殊死搏斗，到停車場驚險追逐與酒吧天台的「1個打100個」，再到片末在地鐵車廂的極限綜合格鬥（MMA）場面。在法庭動作片的框架限制下，打鬥必須符合劇情邏輯，對角色掌握和動作設計的挑戰極高。《誤判》每一場動作戲都與文戲相輔相成，劇情也相當扎實緊湊，對比起以往「重打鬥 輕劇情」的動作片，令人耳目一新。
甄子丹表示，自己希望通過「律政+動作」的創新形式，給觀眾帶來全新的觀影體驗，重拾香港電影魅力，同時也希望讓動作片演員的形象在觀眾心目中更加立體化。
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