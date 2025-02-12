誤判｜甄子丹首演律師 文武並重捍衛正義

《誤判》根據真實事件改編 少年因法律漏洞坐冤獄 《誤判》改編自2016年香港一單由快遞包裹引起的冤案。一個生活困難的年輕人馬家杰（馮皓揚 飾）被販毒集團利用，借出地址收毒品包裹，被判有期徒刑27年。身為檢察官的霍子豪（甄子丹 飾）察覺出另有蹊蹺，向上司楊鐵立（吳鎮宇 飾）提出疑點但被反駁。

向來以「貴公子」、正面形象示人的張智霖，在戲中飾演大反派販毒頭目。為了令造型更加貼近角色，他特意留起白髮白鬚，以偽善的面具掩蓋角色的奸詐和陰險本質，凸顯其深藏不露的算計和狠毒。 首次出演動作片的人氣歌手MC張天賦，飾演一個身手了得的年輕督察。自謙「唔郁得」的張天賦帶來了令人驚喜的精彩動作場面。

《誤判》甄子丹首次挑戰律政角色 文武並重打出新格局 《誤判》是甄子丹從影40年來首次飾演律政人員。同時擔任監製、導演，對於有多年拍攝經驗的他來說也是個不小的挑戰。如何將法庭文戲拍得有看點、不沉悶，甄子丹也下了很多功夫研究，最後決定用喜劇手法處理，加入了不少幽默對白。

從片頭第一視角槍戰，中段在巷內與販毒集團殊死搏斗，到停車場驚險追逐與酒吧天台的「1個打100個」，再到片末在地鐵車廂的極限綜合格鬥（MMA）場面。在法庭動作片的框架限制下，打鬥必須符合劇情邏輯，對角色掌握和動作設計的挑戰極高。《誤判》每一場動作戲都與文戲相輔相成，劇情也相當扎實緊湊，對比起以往「重打鬥 輕劇情」的動作片，令人耳目一新。

甄子丹表示，自己希望通過「律政+動作」的創新形式，給觀眾帶來全新的觀影體驗，重拾香港電影魅力，同時也希望讓動作片演員的形象在觀眾心目中更加立體化。