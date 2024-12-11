誤判｜許冠文首與汪明荃鬥戲 黃百鳴期待與MC合唱《記憶棉》

甄子丹、MC張天賦、張智霖、吳鎮宇、許冠文、汪明荃、黃百鳴等出席《誤判》慈善首映禮。黃百鳴擔任此片的監製，更由他碌人情卡邀許冠文及汪明荃參與演出。他稱看完劇本之後，覺得許冠文演大法官最合適，自己請對方出來飲杯咖啡便「搞掂」。至於律政司司長一角，甄子丹就希望是汪阿姐演出，黃百鳴說︰「我同阿姐都應該有少少交情，點知一搵佢又應承咗！好多謝佢哋！」

阿姐鮮有在電影上演出，她表示當時收到黃百鳴邀請時，聽到對方稱角色是非她莫屬，而且又是大卡士，自己也想參與其中。許冠文大讚阿姐犀利，指對方可以將冗長的對白全記入腦，而且可以一字不漏說出來，阿姐就謙稱也花了些時間記入腦。 阿姐跟吳鎮宇有少量對手戲，她表示二人已經有一段時間沒見面，大家見面時也即刻擁抱一番。由於鎮宇一直視阿姐為偶像，阿姐表示自己在電視上沒跟對方合作，但有留意對方的演出，讚鎮宇的演出非常成熟，自己很喜歡他的戲。

問到許冠文與汪阿姐是否首次合作，許冠文表示不是，稱在電視台有一齊拍《雙星報喜》，阿姐在旁尷尬表示沒有，更稱大家從未合作過，在旁的黃百鳴聞言笑過不停，並謂︰「你唔好以為所有電視台嘅人都同你拍，反而我就有同你拍！」 問到為何可以一杯咖啡令到許冠文答應演出，他說︰「甄子丹嘅打戲我一直都好鍾意睇，加上今次係講一單後生仔被判23年，係冤枉要翻案，自己又要演法官，聽完都想幫人翻案，見有意思，子丹又打得好睇，所以唔使諗啦！(有冇遺憾無加入打戲俾你同子丹對打？)我有話俾我打下，但佢哋唔肯！就算我係新藝城年代都唔俾我打，但許冠傑就打得喎！」談到許冠文因為《破．地獄》成為過億影星，他希望此片也可以擦新一些新紀錄，他覺得電影界今年很旺，很開心香港有數部影片過億。

問到黃百鳴會否考慮跟MC一齊唱《記憶棉》谷票房，他笑謂「佢肯我咪唱！」許冠文在旁打蛇隨棍上說︰「佢唔止唱歌叻，佢除埋衫，啲肌肉仲要一嚿嚿！」黃百鳴笑謂不會除衫。 早前汪明荃開騷邀請盧瀚霆(Anson Lo)做嘉賓，可算是兩台合作，她稱Edan、Anson Lo等在過去幾年的新年都吃她的蘿蔔糕，又會在家中一齊唱賀年歌，剛巧對方都出新歌，她亦有新歌，於是邀對方做嘉賓，更很驚喜Anson Lo選秋官的歌曲唱。她笑言羅家英的環節是發噏瘋，但她要換衫的關係，所以沒看到家英哥的環節。她表示自己一直都很想跟新生代歌手合作，因為他們帶來不少新的東西，如請林家謙為她寫歌，加上黃偉文的歌詞，認為《Make My Day》是非常成功。