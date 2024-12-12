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娛樂
2024-12-12 11:15:00

誤判｜MC張天賦未曝光新歌流出有原因 林家熙盼掹Marf衫尾睇Coldplay(有片)

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MC張天賦和林家熙(Locker)在電影《誤判》分飾警員和癮君子。(娛樂組攝)

MC張天賦和林家熙(Locker)在電影《誤判》分飾警員和癮君子。(娛樂組攝)

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由甄子丹、MC張天賦、張智霖、吳鎮宇、許冠文、汪明荃、林家熙(Locker)等合演的電影《誤判》，昨晚(11)於尖沙咀舉行慈善首映。在片中演警察的MC有不少動作場面，更要施展「鉸剪腳」，他表示，「其實唔算好難，望係好難，但做係容易。」他笑言看過甄子丹舊作，也有類似動作，「不過佢凌空轉多一個圈先落定，我今次簡易版。」Locker在戲中演癮君子，對於未能與甄子丹「交手」，大感可惜，「我冇力打，只能喺地上爬。」

MC張天賦在電影《誤判》首次挑戰動作場面。(娛樂組攝) MC張天賦在電影《誤判》裡演警員。(娛樂組攝) MC張天賦擺chok爆甫士忍不住笑。(娛樂組攝)

地獄式操肌

MC被問到自評表現時，他直言，「睇完套電影，我的身材的確有進步空間，所以對演唱會操肌的決心更大，立志一定要好乾身、好有型、好大隻。」為免令令李Sir(角色)丟臉，已下定決心，「其實已開始地獄式訓練，不過剛才食咗個好豐滿嘅雙層芝士孖堡，但真係日日都有做gym。」Locker亦贊同MC健碩了，MC續道：「平均地增生(肌肉)。」

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林家熙在新戲《誤判》未能與甄子丹對打，大感可惜。(娛樂組攝) 林家熙睇掹身尾跟女友Marf入場睇Coldplay演唱會。(娛樂組攝)

直認公司系統出錯

談到月底澳門演唱會的籌備進度，他自言是盡全力的人，做gym正好讓他有足夠體力應付。至於會否請黃百鳴來睇騷和擔任嘉賓，他表示會私下邀請對方，目前已定了歌單流程，嘉賓方面有待公司安排。大除夕完成演唱會後，將趕返港出席叱咤頒獎禮。談到日前推出新歌《一百個未老先衰的方法》，卻在音樂平台意外地流出另一首原本未有計劃在今年推出的新歌《說謊者》，他直認因公司系統出錯，「其實幾過癮，聽眾可提早收聽，我可以知佢哋鍾唔鍾意呢首歌，我見反應幾好，所以1月1日就會派台，可計播放次數，希望可攞獎。」他呼籲大家留待明年再聽瘋傳版。

與Kayan9896少聯絡

談到女友Marf邱彥筒擔任Coldplay演唱會的嘉賓，他坦言早已知道，終於可公開這秘密，收到不少朋友祝賀，不過他自言沒有門票，「希望可以入場睇，扮做工作人員。」他亦坦言Marf曾因謝票誤會而感不快，談到前度女友吳家忻正式離開「試當真」獨立發展，他坦言兩人已甚少聯絡，至於會否抗拒合作，他回應道，「都要睇佢介唔介意，同埋睇咩作品同工作。」

陳欣妍出席《誤判》慈善首映。(娛樂組攝) 陳欣妍出席《誤判》慈善首映，大騷長腿。(娛樂組攝) 栢天男出席《誤判》慈善首映。(娛樂組攝) 蔡思貝出席《誤判》慈善首映。(娛樂組攝) 馮皓揚出席《誤判》慈善首映。(娛樂組攝) 劉江出席《誤判》慈善首映。(娛樂組攝) 呂良偉出席《誤判》慈善首映。(娛樂組攝)

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