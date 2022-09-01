說出你的願望｜池昌旭想騎電單車環遊世界 秀英狂煲臨終紀錄片

池昌旭在劇中演對人生沒希望的尹僑萊，是他從未展現的一面，故此事前做足準備，他慶幸遇上亦師亦友的資深演員成東鎰，在演戲方面給他很大幫助，他直言對演戲的想法跟以往大不同，「年輕時演技領域的競爭非常激烈，因此我不能懶散。相反現在自己感覺更安心，可以從多角度思考角色，和導演、拍檔一起討論拍攝。」接下來，池昌旭希望可嘗試騎電單車環遊世界，感受一下自由自在。

秀英恨轉型動作女星

至於最近慶祝少女時代出道15周年的秀英，近年轉戰戲劇圈有亮眼的表現。今次在《說出你的願望》演臨終關懷病房的護士，她不諱言拍攝前下了不少苦功煲，「今次跟普通醫學紀錄片不同，場景不是爲了救活而去的醫院，而是爲了度過人生最後階段的醫院，這題材可能很沉重，但劇集本身就是溫暖、講述希望。」談到最深刻的場面，秀英認為是音樂劇的一幕：「因爲那一場是滿足願望、實現夢想的場口，有很多演員一同出演，印象難忘。」今次劇中有不少動作戲，秀英笑言為此操fit不少，希望日後可挑戰更多的動作演出。《說出你的願望》已於黃Viu煲劇台上架。