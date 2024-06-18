誰是被害者2｜劉俊謙即日來回台灣宣傳 再拍Netflix劇今次冇露股：我又沒有那個癮

蔡思韵有份參演

身穿皮褸現身的劉俊謙，在劇中飾演基金會執行長，與許瑋甯有許多對手戲，對於劇中挑戰大量台詞，劉俊謙表示：「語言是很好的切入點，我們的角色要講很多話，語氣、語調及用字，我這次也是花很多時間在學習語言，要講得順比較困難，有請台灣朋友教我說中文。」談到拍檔，劉俊謙害羞說跟許瑋甯對戲有被迷到的感覺，第一季時也最喜歡許瑋甯的角色，更搞笑說自己是斯文敗類，但角色是非常陽光溫暖的人。提到之前在另一Netflix劇《此時此刻》中有露股場面，今次新劇並沒有裸露情節，問到劉俊謙有否覺得可惜？他笑言：「不會，我又沒有那個癮(暴露狂)。」劉俊謙跟女友蔡思韵拍拖逾4年，女友也參演該劇，當問起與女友是否有對手戲？他露出神秘微笑：「秘密，看戲就知道了！」至於來自日本的藤岡靛，今次飾演檢察官，在劇中同樣有大量中文台詞，他說：「我以為台詞是一半中文一半日文，結果是全中文，嚇到！」問及拿到劇本時有沒有後悔？他笑說：「來不及了，已經在台灣了，算是能好好學習中文的機會。」