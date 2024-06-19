談判專家｜上映6天票房直迫1000萬 劉青雲周末帶「人質」入戲院謝票

由劉德華監製、邱禮濤執導、兩大影帝劉青雲及吳鎮宇主演新片《談判專家》（Crisis Negotiators），改編自荷李活電影《冇數講》（The Negotiator），該片在港上映六日（截至6月18日），本地票房衝破850萬，成績理想。為答謝觀眾支持，今個周末（6月22日），向來鮮有公開謝票的青雲，將會聯同邱禮濤導演、戲中「人質」三人組包括周文健（Michael）、楊偉倫（阿卵）及顏卓靈一同現身戲院與大家見面。 《談判專家》眾演員出色演技確實功不可沒，有賴兩位影帝及一眾配角精彩演出，獲觀眾擊掌讚賞，周文健與阿卵生鬼有趣的表現緩和戲中談判氣氛，至於姜皓文、鄭則仕、苗僑偉等人組成的警察團隊，就為戲中提供不少緊張情節。能夠成為網民熱話對象，Michael當然開心，分享感受時更提到，非常榮幸今次跟青雲相隔多年再度合作，又談起陳年趣事。而今個周末，青雲就會聯同邱禮濤導演，及Michael、阿卵、顏卓靈3位戲中人質一同到戲院謝票，觀眾能夠近距離與影帝「談判」！

Michael戲中飾演內部調查科警官李俊傑，被卓文偉（劉青雲 飾）在警局脅持期間，二人互相鬥氣一幕，令觀眾留下深刻印象，Michael開拍之前有花心思跟邱導研究角色，欣喜大家喜歡他的表現：「我本人最深刻嘅對白，就係我臨死之前嗌『媽咪』，因為現場啲觀眾笑得好開心！」Michael與青雲戲中擦出火花，原來兩人相識多年，青雲早前專訪亦提到今次很開心再跟Michael相遇，Michael都有同感：「31年前我哋一齊拍過《七月十四》，然之後我哋仲拍過鄭則仕先生監製嘅《運財童子》！佢個英文名亦都係我當時幫佢改嘅，Sean！所以咁多年後好似見返一個失去嘅老朋友咁，咁多年冇合作但係仍然有返我哋以前演戲嘅默契。同劉生做戲好有安全感好有信任，好舒服！我哋以前合作嘅電影都係有喜劇成分喺度，所以好自然呢一部唔多唔少都會有。青雲曾經同我講過，Michael你唔好以為你好笑，只不過見到你嘅忍笑嘅樣我先笑㗎咋！」近年回歸影壇的Michael，又指電影充滿90年代港產片風格，不過最大分別是以前單機拍攝，現時最少要兼顧三部同時拍攝的機器，非常不簡單。