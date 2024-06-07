談判專家｜吳鎮宇帶兒子Feynman出席首映禮 韋羅莎演完劉青雲老婆變粉絲

由劉德華監製、邱禮濤執導、劉青雲、吳鎮宇主演新片《談判專家》，故事改編自荷李活神作《冇數講》（The Negotiator），電影昨晚（6月6日）舉行群星首映禮，一眾戲中演員苗僑偉、鄭則仕、彭秀慧、周文健、韋羅莎、盧惠光、洪天明、朱鑑然、袁富華、黃又南、梁皓楷、栢天男、顏卓靈等出席，現場氣氛熱鬧；當中不乏青雲的fans，包括飾演青雲太太的韋羅莎，以及被青雲作人質的顏卓靈也趁機會跟偶像合照留念。
而鎮宇的兒子吳費曼Feynman也有到場，捧Daddy埸之餘主要是來見Uncle青雲。而其中飾演青雲死對頭的周文健更自掏腰包買了50張飛請朋友入場支持，除了要撐和《談判專家》之外，他希望大家也要繼續支持香港電影。洪天明也和太太周家蔚一同出席，他說告訴兒子在片中飾演壞人，沒想到兒子竟然回答他「Yes」，還說非常期待。
兩位影帝舌劍唇槍
首映禮後一班演員由青雲和鎮宇率領下入戲院謝票，電影還未開埸，袁富華、鎮宇和青雲已經來個「談判」，竟引爆全場笑聲。話說主持問大家演出這部戲有多大挑戰？袁富華即謂當日在拍攝現場導演給他簡單的幾句對白便上場演出；於是他便跟對手鎮宇研究，請他多多指教，最後順利完成這簡單的一場戲。謝票現場再次感謝鎮宇幫忙，但鎮宇卻連忙解釋說：「其實我唔係唔想幫你，但係我都唔知個劇本點搞，同你一樣去到現場再算。你應該問劉青雲嘛！佢成個劇本背晒！」青雲連忙點頭，且一臉冷靜的回答：「係呀，我拍呢部戲最大嘅挑戰就係吳鎮宇，因為導演同我講萬一吳鎮宇唔得就靠你了青雲！」兩位影帝你一言我一語舌劍唇槍，現場觀眾笑過不停。