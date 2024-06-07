談判專家｜吳鎮宇想保持金像影帝不勝紀錄 劉青雲：咁就legend(有片)

劉青雲和吳鎮宇是觀眾期待已久的組合，繼《喜馬拉亞星》後等了19年，終見兩位好戲之人在大銀幕聚頭，冷不防鎮宇反問，「點解期待我們兩個呢？因為有其他組合令你們失望？」哄堂大笑。兩人私底下非常老友，訪談間不時互窒，談到合作拍《談判專家》的難忘事，青雲笑指最難忘是飛車逃亡，原因爆笑，「真係好有回憶，我哋以前就係咁！」兩人從影圈青黃不接談到金像獎提名，6度與金像影帝擦身而過的鎮宇笑言，「我打算保持不勝紀錄！」青雲和應：「咁就legend！」

翻拍荷李活電影 鎮宇：你以為佢哋好勁？ 由邱禮濤執導的《談判專家》改編自1998年的荷李活電影《冇數講》(The Negotiator)，原作由影帝級的森姆積遜(Samuel L. Jackson)和奇雲史帕西(Kevin Spacey)主演，港版則換上劉青雲演被陷害殺警及貪污的談判專家(森姆積遜飾)，吳鎮宇則演由負責斡旋和營救人質的前談判專家(奇雲史帕西飾)，問到演繹影帝級演員的角色，可感壓力？鎮宇爆笑回應，「如果佢哋翻拍我哋，佢哋有壓力，(青雲：仲要講廣東話！)只不過佢哋先拍，你以為佢哋好勁？」至於可有想過互調角色？兩人均指沒所謂，但可能演人質的演員不想，青雲半說笑道，「我同人質講，好彩係我，如果換係佢，你哋死晒！」 青雲有陰影 被指似八婆 相隔19年再次一齊拍戲，青雲和鎮宇均表示跟以前分別不大，鎮宇解釋，以前在片場都不會大癲大肺，工作氣氛強烈。至於最有深印象的一場，青雲分享飛車陰影，「有一場是他開車載我逃走，是飛車戲，我坐在旁邊，真的很有回憶，我們年輕時就係咁……」鎮宇搶白說，「佢成日叫我睇前面，我話乜都睇到，叫佢唔好嘈，佢就似八婆咁！」青雲續爆料指，鎮宇每架車都total loss，即使從停車場駛出來，都會刮花車身。」另一場深刻場口是結尾對恃，鎮宇被悏持，就在青雲開槍一剎甩手逃走，是默契是考驗。

談青黃不接 鎮宇：點解要有人接班？ 問兩人可滿意今次演出？鎮宇率先表示不太滿意，「我賴導演拍得太快，因為我比較慢熱，原來大家都鍾意，咁都收貨，唔怪得青黃不接啦！」話題轉到青黃不接，他續爆金句，「關我咩事？我仍然有得撈，唔係好事咩？點解一定要人接班！」 爆笑過後，青雲認真表示，「其實有一段頗長時間，係青黃不接。」談到對戲中後輩的意見，鎮宇則指出，演舞台劇出身的楊偉倫、韋羅莎和朱栢謙，演戲經驗絕不少，只是拍電影資歷比他們淺。兩人認真討論影視圈的轉變，62歲的吳鎮宇認為，只是男演員的外貌變化較緩慢，看來較有優勢，他認真分析，「其實電影不景氣，否則都可以吸納新人，你又不見電視青黃不接，因他們不斷要用人。始終電影投資較大，會揀一班看來較穩妥的演員，好處在賣埠，尤其對新導演有好處。」