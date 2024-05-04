談善言獲Edan呂爵安讚腹肌勁 驚聞歐錦棠自掏過百萬拍《打天下2》超熱血(有片)

談善言(阿談)昨晚(3日)於尖沙咀出席Brunello Cucinelli新款香水發布會，與《過時•過節》的弟弟呂爵安(Edan)重聚，阿談以一身露腰打女造型現身，雖然她自言因早陣子因頻頻打邊爐而放棄體重管理，但最近有加操，仍見腹肌結實，「以為可以好快輕返，但原來冇自己想像中咁快跌落去，其實仲差幾磅，減得幾多得幾多，唔會逼得自己太辛苦。」問到可想跟細佬Edan拍打戲，阿談秒回，「佢肯我冇所謂。」不過她補充說擔心fans介意，「驚fans好錫佢還反擊，就算同AK打都好驚fans心痛。」至於下次與Edan可合作演甚麼，她笑言沒所謂，：「佢演我老豆都得，睇佢肯唔肯，flash back都係OK。」

《打天下 2 》 莊惠變討厭 望觀眾理解轉變

阿談主演的劇集《打天下2》正在熱播，她演的莊惠成為觀眾最討厭的角色，她自言也有預計之內，「佢哋都好好，補番唔係鬧阿談係鬧莊惠，其實拍的時候都預料到，有些觀眾一愛成恨，因為由第一季對角色有感情，幸好佢開始有甶團火。」日前播出她與歐錦棠、AK、Tiger等街頭打鬥戲，正是她拍到腳傷停工8個月的場口，她說：「呢場戲除咗我，好多武師都整傷，呎場係棠哥(歐錦棠)最期待一場，可惜！原本綵排時拍嘅鏡頭都用到啲。」對於歐錦棠自爆拍劇嚴重超支，自掏腰包過百萬，阿談直言事前不知情，大讚對方夠熱血：「佢一直都為咗自己想拍嘅題材付出咗好多，拍嘅過程都有傷心流淚，有好多打擊，例如我整親腳，其實呼應第二季主題，好多嘢打埋嚟，你撐唔撐落去，棠哥就好叻撐到。」她自言好喜歡莊惠，希望大家理解角色，看到角色的轉變。