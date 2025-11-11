請勿打擾｜21場演出圓滿結束 Dee有完騷後遺症Candy不捨台前幕後

潘紹聰的王牌節目「恐怖在線」，繼2023年推出舞台劇《死鬼老婆》，及去年的《一樓一會》叫好叫座，今年第三度推出哈囉喂劇場《請勿打擾》。21場演出圓滿結束，潘紹聰坦言今年有別於前兩年的收獲，他說︰「今年用好多心機喺燈光效果，同埋情緒上鋪排，有些人可能覺得唔夠驚，但完晒咁多場，大家會發現睇個劇觸動到情緒，比起驚嚇更重要。」 早前潘紹聰公布明年繼續舉行哈囉喂舞台劇，他表示現階段已着手籌備，他說︰「明年會以喜鬧劇為主，希望大家睇得開心，依家唔知邊個演員，又唔知個劇講咩情況下，預售情況都好理想，相信係這三年來儲落口碑。」

首次演舞台劇的Candy王家晴，坦言有點依依不捨，她說︰「8月開始影相，眨下眼就完成21場，兩個月過得好快。尤其是跟台前幕後嘅合作，將來好難原班人馬再合作，所以更加唔捨得大家。有了今次舞台演出經驗，我唔敢講更有信心，但今次增加了我對演戲嘅熱誠，所以我好enjoy今次喺舞台上演出嘅感覺。」 至於阿Dee何啟華 完成21場演出坦言會有後遺症，他說：「今次演出，真係好唔捨得呢個團隊，有好嘅導演、好嘅演員。舞台世界俾到我嘅，未必喺拍攝或者拍戲俾到我，今次令我有好多啟發，將我遺忘咗嘅嘢upgrade 咗，所以我應該有完騷後遺症，會空虛、漫無目的一段時間。好多謝《請勿打擾》台前幕後每一位，雖然呢個留鬚look keep唔到，但會留低有鬚嘅何啟華作品。」

此外，前日（8日）是麥沛東正日生日，完成下午場後，在後台Candy送上粉紅色啤啤立體蛋糕予麥東，蛋糕造型十分可愛。當日兩場完成後，在台上劇組亦送上蛋糕，與觀眾一齊唱生日歌，麥東收到不少祝福。麥東感謝團隊為他慶祝，他說：「好驚喜，冇諗到一日食咗四個蛋糕。今年感受特別深，做咁多年劇場工作氛圍開唔開心，觀眾係睇到，大家好似大家庭咁，玩得好開心。」至於生日願望，麥東希望未來不論舞台、電影或電視方面，有更多工作機會。 自開騷以來場場爆滿，反應熱烈，先後有多位圈中好友來擔任「恐怖在線」現場版嘉賓，繼有方力申、Jeffrey(魏浚笙）、Kathy仔（王頌茵）、岑樂怡、練美娟、吳保錡、謝雪心等，而每場均有不少圈中好友到來捧場。至於阿Dee和Candy的粉絲，亦包場觀賞，現場氣氛十分熱鬧。 「恐怖在線」現場版嘉賓︰