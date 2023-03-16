請1日假去旅行｜李芷晴著比堅尼與何沛珈水中深情對話 網民激讚樣靚身型靚

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》曼谷篇將於今日（16日）及明日（17日）晚上10時半播出，由李芷晴（Stephanie）及何沛珈（Roxanne）一連兩集帶大家玩盡三日兩夜假期。二人早於出發前透露準備好大量小背心和短裙仔，等大家眼睛食冰淇淋，又特別學咗幾句泰文準備講價。
日前TVB釋出精華片段，見到李芷晴及何沛珈第一站就去到猛男餐廳食好嘢，拍攝當日為正日生日嘅李芷晴更獲製作組送上驚喜，被一堆猛男圍攻跳舞，更被捉手仔摸猛男胸肌，何沛珈笑言：「佢哋好濕，因為啲汗，搞到我隻手都濕埋！」。李芷晴及何沛珈又於旅程中到森林Café撐船仔、著上泰國大學生制服打卡及換上泳裝於泳池深情對話，唔少網民都話佢哋好正，尤其係擁有34C豐滿上圍嘅李芷晴引起網民熱議：「講真身材真係正」、「正到不得了」、「佢真係幾索」、「我一早已經話，最強body唔係劉穎鏇，係佢」、「勝在青春有活力！」、「樣靚身型又靚，屈機啦」、「如果可以有多D機會見到佢就好啦」等等。
被封「六合彩女神」
李芷晴2018年參加香港小姐競選，12強止步但仍被TVB賞識簽約成為藝員。入行後以參加綜藝節目及演配角為主；直至與藝人黃曉明一齊主持J2《六合彩》搞珠環節，被封「六合彩女神」及於《愛•回家之開心速遞》先後演出大學生Fanny及威龍員工Elaine而受到觀眾關注。其後，李芷晴曾於2021年在《萬千星輝賀台慶》奪得38萬獎金壓軸大獎一幕令更多人認識佢，事關李芷晴拎獎時天然呆，身邊嘅麥美恩即刻攬實佢，導致夾出超長事業線及震盪畫面出現，搶盡焦點。李芷晴亦於去年10月參加《香港小姐再競選》，再次穿上泳裝爭奪冠軍寶座，最後獲得最佳進步獎及亞軍獎項。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈