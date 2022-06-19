諸朋好友｜形容與超雲拍拖係百厭 山聰︰全香港都話我錯

陳山聰與好友伍詠薇及陳敏之日前接受《諸朋好友》訪問，山聰憶述入行過程及高低起跌。他提到自己入行熬了廿年，直到早年在馬來西亞雲頂奪得「最佳男配角」，坦言覺得一切都值得，也終於可以證明給父親看，他是可以的。

山聰︰錯在結過婚

期間，山聰提及與已故賭王三房千金超雲拍拖的一段往事，他說︰「因為我好百厭，因為嗰次拍拖係全香港都覺得我錯，當時我錯在結過婚，對我前妻唔住，處理得唔好，令全香港都覺得我唔啱。同埋嗰個人太犀利，如果佢係普通人，可能會無嘢。」他又指因為那段感情而失去了伍詠薇和陳敏之。

山聰多謝現任太太Apple，稱對方對他的過去毫不介意，在旁的伍詠薇及陳敏之紛紛大讚山聰老婆非常好，可見Apple在山聰的朋友心中位置頗高。