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娛樂
2022-06-19 18:28:35

諸朋好友｜形容與超雲拍拖係百厭 山聰︰全香港都話我錯

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陳山聰與伍詠薇及陳敏之上節目，期間談及與超雲的一段情。

陳山聰與好友伍詠薇及陳敏之日前接受《諸朋好友》訪問，山聰憶述入行過程及高低起跌。他提到自己入行熬了廿年，直到早年在馬來西亞雲頂奪得「最佳男配角」，坦言覺得一切都值得，也終於可以證明給父親看，他是可以的。

山聰︰錯在結過婚

期間，山聰提及與已故賭王三房千金超雲拍拖的一段往事，他說︰「因為我好百厭，因為嗰次拍拖係全香港都覺得我錯，當時我錯在結過婚，對我前妻唔住，處理得唔好，令全香港都覺得我唔啱。同埋嗰個人太犀利，如果佢係普通人，可能會無嘢。」他又指因為那段感情而失去了伍詠薇和陳敏之。

山聰多謝現任太太Apple，稱對方對他的過去毫不介意，在旁的伍詠薇及陳敏之紛紛大讚山聰老婆非常好，可見Apple在山聰的朋友心中位置頗高。

山聰被指拋棄糟糠

山聰於08年與設計師女友結婚，惟不足三年便傳出分訊。未幾山聰被爆戀上超雲，他承認與前妻已辦妥離婚手續兼公開與超雲的關係。當時眾人批評山聰「見錢開眼」和冠上「世紀賤男」之名，但山聰與超雲依然愛得高調，不時出席何家聚會，做「跟得男友」。未幾有指山聰因財失義，與伍姑娘及陳敏之交惡。當時他解釋因為一次飲醉酒與朋友玩「真心話大冒險」，認為伍姑娘玩得，於是致電對方說︰「以後唔好再搵我！」隨住山聰與超雲分手，一日他與伍姑娘在日本相遇，才世紀破冰。

山聰與超雲拍拖期間，衣著變得前衛。

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