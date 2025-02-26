諾斯費拉圖｜向1922年無聲恐怖經典致敬 攻擊胸部飲血方式更怪誕

第三部翻拍作品

《諾斯費拉圖》講述一名氣質獨特、即將成婚的年輕女子被鬼附身，而迷戀她的是隻可怕吸血鬼，那份癡戀造成了難以言喻的恐怖，女子會否向黑暗屈服？電影以哥德式故事表達，重塑經典心寒氣氛。吸血鬼諾斯費拉圖是恐怖電影中最具代表性的人物之一，本周在港上映的《諾斯費拉圖》改編版，向1922年德國無聲恐怖經典《Nosferatu：A Symphony of Horror》進行大膽的重新詮釋，亦是第三部向1922年版本致敬的重拍電影。羅拔艾格斯雖然保留了原作的詭異精髓，但其新本本添加了顯著的細節和變化，以提供額外的角色發展，讓觀眾沉浸在奧洛克伯爵的令人難忘的故事中。

1922年的諾斯費拉圖的特徵是尖耳、齙牙和駝背。這些特質在標斯卡斯格飾演的奧洛克（Orlok）身上得到了充分體現，雖然已經面目全非，但還是存在一些關鍵的區別。最引人注目的是，他現在留有鬍鬚，與原來覆蓋著一層完美斗篷的諾斯費拉圖相比，現在諾斯費拉圖的皮膚已經潰爛，且穿著破舊的衣服，頭髮稀疏。羅拔艾格斯的《諾斯費拉圖》的另一個明顯變化是他創造了新角色艾賓艾伯赫馮法蘭茲教授，由威廉達福精彩演繹。威廉的新角色是一名吸血鬼獵人和神秘世界的科學家，他幫助雅倫（Lily-Rose Depp飾）和湯瑪士（尼古拉斯侯特飾）發現諾斯費拉圖詛咒背後的秘密。