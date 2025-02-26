諾斯費拉圖｜向1922年無聲恐怖經典致敬 攻擊胸部飲血方式更怪誕

《諾斯費拉圖》（Nosferatu）入圍今屆奧斯卡頒獎禮4大技術獎項，包括最佳攝影、最佳製作設計、最佳服裝設計、最佳化妝及髮型，該片由《燈塔》（The Lighthouse）、《北族人》（The Northman）型格驚悚大師羅拔艾格斯（Robert Eggers）自編自導新作，由尊尼特普（Johnny Depp）星二代囡囡Lily-Rose Depp夥拍標斯卡斯格（Bill Skarsgard）、尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）及威廉達福（Willem Dafoe），安排明天（2月27日）在港上映。
第三部翻拍作品
《諾斯費拉圖》講述一名氣質獨特、即將成婚的年輕女子被鬼附身，而迷戀她的是隻可怕吸血鬼，那份癡戀造成了難以言喻的恐怖，女子會否向黑暗屈服？電影以哥德式故事表達，重塑經典心寒氣氛。吸血鬼諾斯費拉圖是恐怖電影中最具代表性的人物之一，本周在港上映的《諾斯費拉圖》改編版，向1922年德國無聲恐怖經典《Nosferatu：A Symphony of Horror》進行大膽的重新詮釋，亦是第三部向1922年版本致敬的重拍電影。羅拔艾格斯雖然保留了原作的詭異精髓，但其新本本添加了顯著的細節和變化，以提供額外的角色發展，讓觀眾沉浸在奧洛克伯爵的令人難忘的故事中。
1922年的諾斯費拉圖的特徵是尖耳、齙牙和駝背。這些特質在標斯卡斯格飾演的奧洛克（Orlok）身上得到了充分體現，雖然已經面目全非，但還是存在一些關鍵的區別。最引人注目的是，他現在留有鬍鬚，與原來覆蓋著一層完美斗篷的諾斯費拉圖相比，現在諾斯費拉圖的皮膚已經潰爛，且穿著破舊的衣服，頭髮稀疏。羅拔艾格斯的《諾斯費拉圖》的另一個明顯變化是他創造了新角色艾賓艾伯赫馮法蘭茲教授，由威廉達福精彩演繹。威廉的新角色是一名吸血鬼獵人和神秘世界的科學家，他幫助雅倫（Lily-Rose Depp飾）和湯瑪士（尼古拉斯侯特飾）發現諾斯費拉圖詛咒背後的秘密。
扭曲三角關係
與傳統的攻擊受害者頸部的吸血鬼不同，奧洛克伯爵選擇攻擊受害者的胸部，方式更加殘忍；選擇讓奧洛克攻擊受害者的心臟，只是羅拔為強調諾斯費拉圖的殘忍而做出的眾多改變之一。羅拔解釋說，這項改變是為了尊重過去的吸血鬼民間傳說，這些傳說中吸血鬼攻擊的是受害者的胸部，而不是脖子。雖然這個細節可能很小，但它是諾斯費拉圖有效地將奧洛克伯爵轉變為更可怕、更讓觀眾震驚的眾多方式之一，而觀眾原本期待是傳統長著獠牙的野獸。
雖然在1922原版《Nosferatu：A Symphony of Horror》中，奧洛克和雅倫只有很短暫的相識，但羅拔艾格斯的《諾斯費拉圖》卻為這對情侶講述了一段複雜的愛情和性愛歷史。當奧洛克與婚後的雅倫重新聯繫時，陷入了雅倫、湯瑪士和奧洛克伯爵之間扭曲的三角關係，這給他們周圍的人帶來了毀滅性的打擊。這是對原始故事最明顯的改變之一，並進一步解釋了奧洛克對雅倫的痴迷，從雅倫第一次召喚他開始。對雅倫來說，她與奧洛克之間黑暗的性史讓她既感到羞恥又興奮，這場三角悲劇深化了每個主角背後的動機，令《諾斯費拉圖》不僅是一部吸血鬼電影，而是對人性和衝動的審視。