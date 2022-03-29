講你都唔信｜家燕姐自揭菲律賓登台險失身 遭廿歲男子持槍衝上房

同行男歌手被威迫

家燕姐回到酒店後，該名男子多次打電話上家燕姐酒店房要求見面，酒店職員更指該名男子正帶着手槍衝上房，並提醒家燕姐鎖好房門。該名男子見多次拍門未有回應，更找上住在隔壁、與家燕姐同行的男歌手，男歌手見該名男子似喝醉了並拿着手槍，即醒目地指不知道家燕姐在哪，但該名男子還是挾持了男歌手並威迫他喝酒，更每喝一支便開一次槍，非常誇張。

當時嚇到爆喊的家燕姐即打電話催職員報警，但原來該名男子為當地有勢力人士，警察到場後不久即快閃離場，留下該名男子繼續搞事。最後事件驚動該名男子的爸爸到場調停方算了事；男子爸爸向家燕姐一行人道歉及賠償一切損失；嚇破膽的家燕姐還沒完成第二場騷，便趕搭第二朝的飛機返港。家燕姐憶述起這件陳年舊事時仍十分激動，更差點喊出來：「我第一次差啲失身，就係咁喇...真係好得人驚架...」眾人見狀即時安慰她，並着她不要哭。