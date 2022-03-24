講你都唔信 | 曾志偉自爆在上山詩鈉婚禮醉酒失言 叫全場一齊默哀

由曾志偉、錢嘉樂、丁子朗及林秀怡主持的綜藝遊戲節目《講你都唔信》，昨晚播出第三集，由「森美旅行團隊」的森美、麥美恩、吳若希對戰「食腦三子隊」的何廣沛、郭子豪、方紹聰(奶仔)，節目中以分享「飲醉酒嘅經歷」為主題。

節目中，向來風趣幽默的森美以「鄉音大叔」上身講述「假蛇酒」事件。其後郭子豪被爆與女友鄧卓殷（Amber）好事近，並笑指邀請曾志偉出席其婚禮。當中自嘲「飲乜酒都醉」的志偉，即自爆曾因醉酒失言，竟於好友上山詩鈉婚禮台上錯叫嘉賓「一齊起立默哀」，他表示多年前好友上山詩鈉邀請自己出席其婚禮，並要他上台說幾句話：「今日好開心，我嘅好友上山詩鈉結婚，呢個婚姻，大家都明白啦？不如我哋起立，一齊默哀！ 」令全場驚爆。