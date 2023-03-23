謝君豪慶祝60歲可享$2搭車優惠 兩大影后嘉玲毛姐齊切燒豬賀壽

金馬影帝謝君豪於3月23日迎來60歲生日，特意舉辦「謝君豪影藝好友派對」，更以君豪二字寫上「君臨天下，豪戲連場」。豪哥請來半百圈中好友前來慶祝，兩大影后毛舜筠及劉嘉玲更跟豪哥一同切燒豬蛋糕賀壽，星光熠熠的嘉賓陣容十足電影開鏡儀式。 展出歷年作品海報 派對上，擺出謝君豪多年來的作品海報，包括《南海十三郎》、《全力扣殺》、《濁水漂流》、《殘影空間》、《過時．過節》以及《明日戰記》等，讓大家一同見證着他這些年來為觀眾們帶來的多套經典作品。 前來為謝君豪祝賀的嘉賓陣容鼎盛，不少更帶上特別準備的禮物，除了劉嘉玲、毛舜筠外，還有鄧麗欣（Stephy）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、谷德昭、張達明、陳國邦、何啟華（阿Dee）、栢天男、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆、黃愷傑（Welsey）、范振鋒、導演邱禮濤、導演吳煒倫等等，場面熱鬧！

Jeffrey送上生日歌 對眾多好友前來祝賀，謝君豪在台上再次表示感謝大家參與，台上亦播出特備片段恭賀，加上近年其影壇成績出眾，兩部電影《毒舌大狀》及《明日戰記》同時打入港產片十大，他開心地說：「這麼多年在舞台上跟各位觀眾見面，今年非常幸運有不同的作品，又可以跟各位世叔伯打招呼，一時又要拯救地球、一時又要揸的士、一時又要打官司，覺得既過癮又開心，感謝大家、電影公司、各位老闆以及夥伙們畀機會我一同合作，相當榮幸，希望日後有更加多的合作機會。」

到了用綠悠咭年紀 及後豪哥更以開玩笑方式講到：「加上我現時已踏入可用綠悠咭以兩蚊搭車的年紀，真心覺得好正。不過我份人仍然抱有夢想，在追求理想的過程尋求自己的人生同樣相當重要，大家共勉，我們彼此努力。」慶生環節除了有豪哥親自獻唱外，阿Dee、Fish、Louise以及Jeffrey都有在台上為豪哥送上生日歌，及後眾人再為豪哥送上大型乳豬造型蛋糕賀壽，英皇娛樂老闆楊受成更相當有心，訂了一大束靚花祝賀。Louise和Fish在片中介紹自己的禮物，大家都讚Louise有心思，她笑言：「上網搵相再曬出來剪貼，將豪哥歷年來演過的角色都送在相框內，當然少不了《毒舌大狀》，整整花了一晚時間親手製作。」相當別出心裁。Fish知道豪哥喜歡小酌一番，挑選了一支既有外表，內又富有伯爵茶清新香味的氈酒。Jeffrey除了送出香檳外，因得知豪哥近日換了新電話，特意訂製一個新的手機殼送禮，豪哥更即時亂入片中，大曬Jeffrey禮物，可見豪哥相當喜歡。