謝君豪憑《毒舌大狀》獲最佳男配角 新婚馬國明任頒獎嘉賓

謝君豪憑電影《毒舌大狀》於澳門舉行的「第四屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典」獲得「新時代最佳男配角獎」，並由新婚的馬國明頒獎。一眾演藝前輩及好友在典禮恭賀，大家亦順道聚舊，當中包括斯琴高娃、文雋等。對於演技再一次獲得肯定，豪哥就指2023年收穫滿滿，這晚獲得最佳男配角獎，令今年有個圓滿句號。

擊敗林家棟胡軍 豪哥早於年初電影《毒舌大狀》上畫時，經已憑戲中亦忠亦奸的金遠山角色，獲得影迷一致讚好，更被看好會於頒獎禮獲獎，而今次他不負眾望，擊敗多個強勁對手獲得最佳男配角，包括同樣是影帝級的林家棟和胡軍。 豪哥上台領獎時就不忘多謝導演吳煒倫，以及台前幕後團隊，後台接受訪問時，豪哥繼續難掩興奮。「真係好開心啊，因為《毒舌大狀》可以攞到呢個獎，我覺得非常之榮幸，有大家嘅認可好似打咗支強心針，非常多謝大家。今年2023年係一個非常感恩的一年，因為真係攞咗三個榮譽，而家攞埋呢一個獎就過年，係一個新年禮物，非常之感恩嘅一年。」

期待新年跟觀眾見面 豪哥2023年可謂大豐收，年初《毒舌大狀》破紀錄成為香港史上最高票房港產電影，然後在10月就先後獲得「華語戲劇盛典」舞台劇最佳男主角，以及獲母校香港演藝學院頒授榮譽院士，來到年尾這晚，豪哥又再下一城，足以引證他在舞台劇界，以及電影界的成就。 豪哥寄望來年繼續有好的作品帶給觀眾，最近他就馬不停蹄為新作做準備，工作忙碌的豪哥這晚就是抽空快閃現身澳門。「我年尾就有一個舞台劇，跟王菀之、梁仲恆合演的《天色》，舞台劇下個禮拜就公演，頭先啱啱排完就過嚟澳門，而家完咗典禮，就要返去香港，第二朝又要排戲㗎啦，而家我成個腦都係台詞，因為要講好多對白，另外就係2024年有《飯戲攻心2》上映，將會農曆新年時候跟大家見面，我好期待，希望大家會鍾意。」

這晚頒獎禮對豪哥另一驚喜，就是跟一班演藝界好友重聚，「最佳男配角」的頒獎嘉賓就有高海寧，以及剛在蘇梅完婚的馬國明，另外聚會上又見林保怡、錢小豪、龔慈恩、洪天明、艾威等，大家上前恭賀豪哥之外，亦把握機會合照寒暄，豪哥就表示：「其實今日見到好多朋友，馬明啦，因為好多年都無見過佢啦，好耐之前同佢合作過一次，仲有斯琴高娃老師、高群書導演、文雋導演，好多人就似大家去聚舊。」豪哥亦有恭賀前輩斯琴高娃和保怡，這晚前者獲得終身成就獎，至於保怡就同樣憑《毒舌大狀》獲得「新時代最具魅力男演員」。