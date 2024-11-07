謝君豪自掏腰包搞慰勞宴 練美娟跟大師級合作大呼：真心覺得執到

謝君豪近期忙於為香港災難片《焚城》四出造勢，近日同時為自己參與的兩個project，包括首次為電視劇出任監製及主演的《光明大押》，以及替綜藝節目《選角》擔任導師，他正落力展開宣傳。日前，謝君豪自掏腰包一次過慰勞兩個project的團隊，答謝大家幫忙，更在現場派紅包給一班《選再》學員，感謝他們劇集《光明大押》客串演出。而今次執導《光明大押》的導演關信輝，期望繼電影《五個小孩的校長》之後成為自己另一代表作，希望將《光明大押》拍成電影版。
大派紅包回禮給《選角》學員
當晚出席慰勞宴的包括柯煒林、何啟華、廖子妤、連美娟、林熙彤、肥腸、灰熊、柏天男、陳紫萱、陸駿光、一班舞台劇友好、個人授班的學生等，可惜呂爵安因工作在身未能出席。豪哥在慰勞宴感謝兩個project的成員團隊力撐，讓他在短時間內完成這次的任務，他感恩的說：「《選角》和《光明》都是他今年工作上的新挑戰，慶幸自己人緣不錯；所以得到各方的友好支持；不敢說一呼百應，但真的一叫即到，不介意戲份多少。所以也希望節目出街能夠得到大家的關注和好的收視。拍電影和電視劇基本上是兩回事；今次初任監製邊學邊做，我自己都獲益良多，雖然時間長，但惟有瞓少啲啦！」豪哥提到慰勞宴上大派紅包給《選角》學員，全因為他們分文不收的客串了《光明大押》，所以小小心意答謝他們。至於有份參演《光明大押》的練美娟、廖子妤、何啟華坦言豪哥一出聲邀請參與演出，即刻答應。娟姐急不及待的說：「對手是豪哥對我來說是演技的增值，能夠免費與大師級同場演出，簡直袋錢落袋！最初我連直視豪哥也不敢，但毫無架子的豪哥很友善的指導我的演出，真心覺得執到。」娟姐當晚相當盡興，更疑似飲大兩杯，在鏡頭前不時傻笑，受訪時更情不自禁地撫摸豪哥的胸膛。
至於何啟華也表示，為了不讓豪哥失望，拍攝前為自己的角色作好準備，且說：「我真的做好事前功課，但驚喜的是到現場後導演給我新的啟示，讓我用了以往不同的演出方法演繹這個角色，可見大家都很用心為每一個演員度身訂造所演的角色。」而廖子妤不諱言雖然與豪哥並非同場演對手戲，但作為監製的豪哥在現場監場也給了她不少意見，這些機會不常有，所以份外珍惜。
柯偉倫黐雙眼皮演豪哥年輕版
劇中飾演豪哥年青版的柯煒林，雖然跟豪哥不能在同一平行空間出現，但兩人的造型和個性卻需要貫通，所以現場也經常跟豪哥溝通互動，而最搞笑的是劇中角色叫阿堅，他和豪哥經常攞這個名字來搞笑，年青版的他是25堅，豪哥則是50堅（肩），彼此的互動為現場增添了不少歡樂氣氛。
另外，導演關信輝也自爆說：「柯煒林在試造型的時候很搞笑，因為他雙眼不及豪哥大，所以需要他黐雙眼皮就豪哥的年青版，豪哥要眼妝上化細少少，互相遷就兩個不同年歲的阿堅一角。無論大小的阿堅都那麼可愛和好戲。雖然這幾年在英國繼續創作的工作，但一直都有留意香港影壇近年新人輩出，而柯煒林便是他留意的一位演員，演出上很用心和細緻。雖然首次擔任電視劇導演，比拍電影在時間上更長更細緻，過程中又拍到累極生病，但感恩今次遇上台前幕後這班好的手足，令我樂此不疲，希望電視劇出街之後有好的成績吸引到投資者開拍電影版，便更相得益彰了！」