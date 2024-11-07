謝君豪自掏腰包搞慰勞宴 練美娟跟大師級合作大呼：真心覺得執到

大派紅包回禮給《選角》學員

當晚出席慰勞宴的包括柯煒林、何啟華、廖子妤、連美娟、林熙彤、肥腸、灰熊、柏天男、陳紫萱、陸駿光、一班舞台劇友好、個人授班的學生等，可惜呂爵安因工作在身未能出席。豪哥在慰勞宴感謝兩個project的成員團隊力撐，讓他在短時間內完成這次的任務，他感恩的說：「《選角》和《光明》都是他今年工作上的新挑戰，慶幸自己人緣不錯；所以得到各方的友好支持；不敢說一呼百應，但真的一叫即到，不介意戲份多少。所以也希望節目出街能夠得到大家的關注和好的收視。拍電影和電視劇基本上是兩回事；今次初任監製邊學邊做，我自己都獲益良多，雖然時間長，但惟有瞓少啲啦！」豪哥提到慰勞宴上大派紅包給《選角》學員，全因為他們分文不收的客串了《光明大押》，所以小小心意答謝他們。至於有份參演《光明大押》的練美娟、廖子妤、何啟華坦言豪哥一出聲邀請參與演出，即刻答應。娟姐急不及待的說：「對手是豪哥對我來說是演技的增值，能夠免費與大師級同場演出，簡直袋錢落袋！最初我連直視豪哥也不敢，但毫無架子的豪哥很友善的指導我的演出，真心覺得執到。」娟姐當晚相當盡興，更疑似飲大兩杯，在鏡頭前不時傻笑，受訪時更情不自禁地撫摸豪哥的胸膛。

至於何啟華也表示，為了不讓豪哥失望，拍攝前為自己的角色作好準備，且說：「我真的做好事前功課，但驚喜的是到現場後導演給我新的啟示，讓我用了以往不同的演出方法演繹這個角色，可見大家都很用心為每一個演員度身訂造所演的角色。」而廖子妤不諱言雖然與豪哥並非同場演對手戲，但作為監製的豪哥在現場監場也給了她不少意見，這些機會不常有，所以份外珍惜。