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娛樂
2023-10-16 17:33:07

謝君豪首度問鼎舞台劇影帝 憑《天下第一樓》奪《華語戲劇盛典》舞台劇最佳男主角

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謝君豪

謝君豪首奪舞台劇影帝。

謝君豪日前出席戲劇界年度盛事《2023年第七屆華語戲劇盛典》，憑香港話劇團出品《天下第一樓》中盧孟實一角，首次勇奪舞台劇最佳男主角，獲得肯定的豪哥既感恩又興奮，「在這個高手如雲的界別中，自己亦演了這麼多年舞台劇，出道以來首次獲得舞台劇的影帝，終於獲獎的確格外興奮。」

謝君豪

謝君豪憑《天下第一樓》奪獎。

明年全國巡迴演出

豪哥表示，雖然《天下第一樓》明年才於全國巡演，包括廣州、上海、北京等地，但其實他早在去年12月已於香港演出10場，當時完成舞台劇後更不幸患上肺炎，然而他笑言：「幸運的是獲得提名及獎項。」對於獲獎感受，他表示：「非常感謝大會頒這個獎給我，首先要感謝何冀平老師，把這麼一個經典的角色交給我去演，非常感謝。另外也感謝我們的導演司徒慧焯，我覺得他真的非常厲害，好犀利！每當我感到疑惑時，他都會給我很大的信心。他對排戲鍥而不捨，遇到困難都會逆流而上，非常感謝他。」

謝君豪

《天下第一樓》將於明年在內地巡演。

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感謝香港話劇團

此外，豪哥亦向香港團隊表示謝意，「當然還要感謝香港話劇團台前幕後的各位同事，他們是我的最佳拍檔，這麼多年的合作，讓我每次站在台上都感到相當安全、安心，使我非常有勇氣去面對一切困難，放心去演戲。另外我非常榮幸在年輕時，有幸看過北京一班前輩在香港演出的《天下第一樓》。我看見譚宗堯老師、林連昆老師和呂中老師的精湛演技，獲益良多。」

謝君豪

謝君豪感謝導演司徒慧焯(左二)。

繼續以廣東話演繹劇目

豪哥透露，今次在內地演出《天下第一樓》都會以廣東話為主，因為有前人的演出，豪哥自爆初接劇本時很緊張，所以得知要演出這部老北京前門烤鴨店的故事時，令他感到莫大的挑戰。他又提及到：「其實早於201617年演出《南海十三郎》時，以廣東話演出都曾擔心會影響觀眾的投入感，但相反地他們聽到我們用廣東話來演出令他們別有一番感覺，更認識了其他文化，觀眾們都相當接受，希望明年的巡演再推廣廣東話舞台劇的文化。」

《天下第一樓》由著名編劇何冀平創作，北京人民藝術劇院首演，經歷三十餘年，演出五百多場，今次港版的《天下第一樓》亦創造出新的輝煌，希望可以將當中的精神傳承下去。

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