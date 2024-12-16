謝嘉怡一夜失兩愛犬 有人精心策劃街邊落毒：不能讓牠們無緣無故死去

現年29歲的2020年香港小姐冠軍及最上鏡小姐謝嘉怡(Lisa)，今日(16日)在社交網懷著最沉重的心情發文，透露一夜之間失去了兩隻愛犬，並指有人在街上精心策劃落毒殺害毛孩，更坦言對人類失去信心。 謝嘉怡昨日帶3隻愛犬到林村內的社山村試行新路，誰知有非常可惡的人在路上留了一頓加了毒藥的肉宴，謝嘉怡指落毒的人是精心策畫的：「從最後一張照片可以看出，這是經過精心策劃的。他們有一整隻烤雞、香腸和其他任何動物都會喜歡的肉類，他們甚至把它們放在盤子裏給牠們吃。」

神經毒素入體 謝嘉怡續指回到愛犬身邊時，愛犬已倒下抽搐，Peachy未到獸醫診所已經離世，而Summer亦緊隨捱不住逝去。獸醫告知她愛犬吃的肉中加入神經毒素，意味着它立即攻擊牠們大腦。 謝嘉怡徹底崩潰，大受打擊的她問道：「為什麼我的女兒們沒有和我一起回家？為什麼我今天醒來後心裏多了兩個大洞？為何要殺害無辜的『小女孩』？」她指落毒者只像往常過着自己日子，而看看會否有動物上釣。 謝嘉怡傷心表示對人類失去信心，但她亦感激沿路有途人幫忙，除了有人試圖拿牛奶幫忙，亦有的士司機仗義免費載她們去獸醫診所，她更感激醫生和護士盡力搶救，並坦言：「他們讓我重新相信世界上還是有好人的。」

不可這樣死去 謝嘉怡經過一晚沉澱後，今日醒來決定為愛犬挺身而出，不要讓他們無緣無故地死去，她寫道：「購買這些產品來做這些事，怎麼可能合法呢？我們怎麼能讓簡單的散步，對我們的Babies來說是安全的呢？為甚麼銷售這些產品沒保障？如果有人可以毒害動物，怎麼能阻止他們對人類下毒？」不少網民對落毒者表示非常憤怒，並向謝嘉怡打氣，希望她能早日搵出真兇，為愛犬討回公道。