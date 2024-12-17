謝嘉怡兩愛犬誤食路邊毒肉死亡 警列殘酷對待動物未有人被捕(更新)

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡前日與3隻愛犬於大埔社山村散步期間，其中兩隻狗食了在路邊懷疑放置毒藥的雞肉及肉腸，先後死亡，她昨日報警。警方回覆傳媒表示，接獲一名女子報案，指兩隻狗懷疑曾進食一些置於路旁的肉碎，其後不適，同日死亡。經初步調查，案件列作殘酷對待動物，交由大埔警區刑事調查隊的「動物罪案警察專隊」跟進，暫未有人被捕。 警方強調重視任何懷疑殘酷對待動物的案件，並會以多機構合作的模式積極防止及偵查有關罪案。

一夜失兩愛犬 斥有人精心策劃街邊落毒：不能讓牠們無緣無故死去

現年29歲的2020年香港小姐冠軍及最上鏡小姐謝嘉怡(Lisa)，今日(16日)在社交網懷著最沉重的心情發文，透露一夜之間失去了兩隻愛犬，並指有人在街上精心策劃落毒殺害毛孩，更坦言對人類失去信心。

謝嘉怡昨日帶3隻愛犬到林村內的社山村試行新路，誰知有非常可惡的人在路上留了一頓加了毒藥的肉宴，謝嘉怡指落毒的人是精心策畫的：「從最後一張照片可以看出，這是經過精心策劃的。他們有一整隻烤雞、香腸和其他任何動物都會喜歡的肉類，他們甚至把它們放在盤子裏給牠們吃。」

神經毒素入體

謝嘉怡續指回到愛犬身邊時，愛犬已倒下抽搐，Peachy未到獸醫診所已經離世，而Summer亦緊隨捱不住逝去。獸醫告知她愛犬吃的肉中加入神經毒素，意味着它立即攻擊牠們大腦。 謝嘉怡徹底崩潰，大受打擊的她問道：「為什麼我的女兒們沒有和我一起回家？為什麼我今天醒來後心裏多了兩個大洞？為何要殺害無辜的『小女孩』？」她指落毒者只像往常過着自己日子，而看看會否有動物上釣。

謝嘉怡傷心表示對人類失去信心，但她亦感激沿路有途人幫忙，除了有人試圖拿牛奶幫忙，亦有的士司機仗義免費載她們去獸醫診所，她更感激醫生和護士盡力搶救，並坦言：「他們讓我重新相信世界上還是有好人的。」