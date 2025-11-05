謝嘉怡宣布離巢 最愛食排骨飯成網民熱捧港姐

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡昨日(4日)出席活動時，透露自己與無綫完約，自己暫未考慮簽經理人合約，但自己仍對拍電影有興趣。今日，她在社交平台宣布自己離巢，用英文寫下過去5年的感受，坦言自己很開心可以成為無綫的一份子，多謝公司過去一直給予的栽培和機會，自己是很愛惜擔任港姐及在無綫拍劇的時光。她稱去年拍了兩部戲，令自己愛上拍戲，希望未來還能繼續從事演藝事業。

她透露自己在放長假的日子裡，會好好思考人生的去向，尋找自己，亦會回家陪家人，也會去學習新語言、學攝影，做運動，參加不同比賽。她更稱自己迫不及待地想要重新出發，看看接下來會有甚麼機會。當然她也不忘宣傳自己有份參與的生意，包括健康飲品、環保電子卡片等。

謝嘉怡憑住混血外貌，加上表現率直，廣東話比較流利，令她大受網民喜愛，最令人難忘的是她自爆最愛吃排骨飯。當她勝出比賽時，無綫送上一盒排骨飯時，謝嘉怡更邊食邊講感受，令她一度成為網民熱烈討論的對象。雖然謝嘉怡曾一度獲安排加入《愛．回家之開心速遞》，也獲安排拍《武林》、《新四十二章》，但因為外貌及廣東話問題，局限了她的發展，令她的戲份不多。反觀同期的亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍則成為無綫力捧對象，特別是郭柏妍，近乎套套劇都可以見到她。

不過，謝嘉怡頗有生意諗頭，她開始創立一些與健康有關的項目，早前她亦開設初創企業WHOSiFY，主營環保電子卡片，更獲得盈利，並將賺得的錢投放開發一個全新的app，讓客戶可以有更多服務。