謝嘉怡素顏拍片大跌Watt 眼袋及黑眼圈盡現 網民：老咗一截

謝嘉怡（Lisa）2020年以大熱姿態勇奪香港小姐冠軍及最上鏡小姐，成雙料冠軍，中英混血兒並擁有深邃輪廓嘅謝嘉怡更被大讚係近年最美港姐之一。謝嘉怡曾指出，由蘇格蘭任職護士變成藝人後，最唔習慣就係每日都要化妝，因為自己唔識化妝，就連塗唇膏都會塗出界，又覺得自己化妝個樣唔靚，所以較愛素顏出街。而謝嘉怡素顏樣貌就曾被網民大讚靚女過化妝。不過，日前謝嘉怡素顏拍片，就被網民指顏值大跌Watt。

謝嘉怡早前放咗3個月嘅悠長假期，返老家蘇格蘭陪伴屋企人，目前已返港。近日，謝嘉怡就喺YouTube個人頻道素顏拍片回顧過去於香港發展嘅經歷及分享2022年下半年願望，除咗表示將會學泰拳加強體質，仲透露將有新計劃公布。不過，網民將重點著眼於謝嘉怡素顏樣貌，膚色比過往選港姐時更黝黑之外，臉上眼袋、黑眼圈、暗粒、色斑等皮膚問題亦相當明顯，好似老咗一截，網民仲直言謝嘉怡容貌好殘，與當選香港小姐時差異甚大。

「感覺快要到30歲了」

除咗網民批評，其實謝嘉怡於影片中指26歲時仍覺得自己20幾歲，但依家到咗27歲，就有啲嚇人，更笑言自已感覺就似30歲：「我最近慶祝了27歲生日......到了27歲，就有一點嚇人，感覺快要到30歲了，讓我有點嚇怕了！」

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