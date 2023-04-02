謝天華認係呷醋外父 Do姐獲CY讚係高人

鄭裕玲(Do姐)和陳宗澤(CY)今日到灣仔出席《維港復活節帽子巡遊》，大會一大班小朋友跳舞表演，當中一位4歲半小朋友原來是謝天華的囡囡Mia。繼而再有CY獻唱快歌《罐頭湯》來炒熱現場氣氛，接著司儀以「高人」一詞介紹Do姐出場。首度與前輩見面的CY即向對方大笠高帽，表揚Do姐在娛樂圈地位崇高，因而封她是「高人」，並屬「三高」人士，乃「高智慧」、「高修養」、「高尚生活品質」，一輪賣口乖把Do姐逗得笑逐顏開。

CY贈舞送Do姐

Do姐和CY均戴上復活節主題的帽子，造型可愛，兩人不僅大讚帽子漂亮，加上現場毛毛細雨可當作擋雨之用，Do姐覺得現埸每頂帽子都充滿特色，正好切合帽子巡遊主題。CY更特地準備一頂情侶帽即場送給DO姐，DO姐喜歡之餘也想同現場市民分享，即時轉送予現場其中一位幸運兒，皆大歡喜。

Do姐表示離開無綫之後，接到不少新工作，生活過得充實，並透露即將啟程前往外地，為HOY TV拍旅遊節目。Do姐稱近日忙於執行李，而自己早於14年已拍旅遊節目，去過不同地方，所以對執行李有些心得。同時，她亦大讚Mia跳舞不錯，靚女又活潑。