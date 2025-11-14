謝天華返無綫跳舞賀台慶 拍劇唔求男主角最重要一件事

問到跟一班囡囡跳舞難度高些還是拍槍林彈雨的難度高些，他說：「各有各難，都係咁多！呢個比喻好似啱又好似唔啱。今次嘅環節有幾part，精心設計過，希望台慶嗰日有好嘅表現，以睇。」問到如此重女，會否分神，他笑言高度集中精神，「集中喺個舞蹈上面，因為要記，同埋要高度嘅合拍性。」

談到今次專程返回TVB賀台慶，是否意味着即將會有合作？他說：「佢咁樣問我呢個檔期，會唔會喺香港，我又咁啱喺香港，就叫我返嚟玩吓。」問到是否曾志偉邀請，他說：「有一日瞓醒覺突然電話響，『我哋TVB想搵你返嚟台慶喎，你個期啱唔啱呀？但係把聲有少少似獎門人嘅，我唔肯定係咪佢，就係咁應承咗。」並謂自己也有十年沒有參加台慶。

早前他與陳小春、林曉峰、錢嘉樂參與全運會開幕禮，他稱當晚在八萬人面前獻唱是他人生第一次，而且可以在這類場合唱一首廣東歌，為香港感到驕傲。他指《海闊天空》在內地非常hit，就連不會廣東話的內地觀眾也會識得唱。

問到會否回無綫拍劇，他表示只要條件合適便會考慮。他說：「只要所有條件適合，都有呢個可能。要啱我嘅條件，又要啱對方嘅條件。（錢？劇本？）錢、時間同劇本，哈哈！（一定要男主角？）最緊要係個角色自己啱做，有冇好多創作空間令呢個角色彈出嚟，拍嘅時候開心啲同埋得三粒勁瘦啲，我會衡量呢方面多啲。」