謝安琪一年兩名朋友離世 母親喪失宏福苑好友心情難平伏

謝安琪憑《50/50》奪「專業推介叱咤十大」第二位，她在後台講感受時，淚如雨下，更一度要中斷訪問稍為整理情緒。她提到2025年很難過的一年，「好朋友走咗，成個2025年唔止我自己，經濟關係，好多人生活好大壓力，去到年底又發生大埔事件，真係好漫長，2025年好哀傷，係一個好大嘅傷口。」

在大埔宏福苑成長的她表示，有同學在大火中喪生，看著她成長的同學父母亦有部份罹難，她坦言至今心情仍未能平伏。她說︰「今次大火，有小學同學過咗身，佢行動不便走唔切已經過咗身，同埋小學同學嘅媽咪，好心傷，聽到同學等消息，佢哋最後就係收到係搵到遺體嘅消息。成個11月接收消息都係……我媽咪仲有好多識咗好多年嘅朋友，遺體都未搵得番，好難過。」

她稱媽媽在她出嫁後仍住在宏福苑一段很長的時間，就算之後搬走，媽媽仍每星期回宏福苑跟好友見面飲茶，今次事件對她很大打擊，「老人家每星期最開心就係見朋友，佢年紀大，身邊朋友都好多自然走咗，一次大火一下子更加無咗好多剩返嘅朋友，對媽咪嚟講好大打擊，佢好憔悴，喺呢兩個星期心情好番少少。」