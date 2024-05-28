謝安琪以傑青身份勉勵新⼀代 勤力做運動重現產前24吋纖腰

今年選舉以「傑出．從未停步」為主題，希望帶出香港⼈多年來追求卓越、共建未來的精神及核⼼價值，從未因時代變遷⽽停步，⼀直薪火相傳，傳承香港故事。今年選舉雲集本港各界逾60個⽀持機構協助推廣提名，創下⾃1970年⾸屆以來的新⾼。本年度獨立評審團由五位來⾃不同⾏業的社會賢達組成，當中包括⾸席評審前食物及衞⽣局局長、⾏政會議成員⾼永⽂醫⽣、香港董事學會⾏政總裁徐尉玲博⼠、前香港政制及內地事務局局長兼第13屆港區全國⼈⼤代表和香港賽⾺會公司事務執⾏總監譚志源、資深教育家孔美琪博⼠，以及平等機會委員會前任主席朱敏健。⾸席評審⾼永⽂醫⽣希望⼤家⽀持香港⻘年發展，讓⼤眾能看到更多香港⻘年的傑出故事，為社會注入希望及正能量。

創業做老闆

身為2010年傑⻘的謝安琪（Kay），不僅在演藝圈站穩陣腳，她亦是唱⽚公司「淺⽩本部」老闆、「Kaytiquette」品牌創辦⼈，而Kay由19年前入⾏到今天從未停步，今年⾸度問鼎影后，三年前更決定創業⾃組唱⽚公司「淺⽩本部」，同時推出個⼈⽣活選物品牌「Kaytiquette」。Kay今⽇以傑⻘⾝份出席活動，以⾃⾝經歷勉勵想入⾏的年⻘⼀代，⼜以去年⾸次和丈夫張繼聰合作出品的歌曲《成婚破浪》中的歌詞「未怕漆⿊中遠航 就算天真的嚮往」為所有追夢的⻘年打氣。Kay目前狀態大勇，育有一子一女的她積極做運動，早上跑步、下午更會舉鐵健身，最近成功減磅4kg，身形更回到未生BB前的24吋小蠻腰，自爆可以穿回18年前的牛仔褲。