謝安琪入行21周年感觸時間不等人 千字文悼宏福苑摯友亡母

大埔宏福苑去年11月的五級大火燒毀無數家園，在宏福苑長大的謝安琪(Kay)曾撰文心痛許多認識的街坊，於慘劇中痛失家園及親人，並因小學同學的母親罹難而傷心。她在元旦舉行的叱咤頒獎禮獲獎後受訪，更是悲從中來。Kay於昨日(5日)入行21周年，於晚上在社交平台上載與摯友Lolo的小學合照，並撰長文分享兩人互相扶持的點滴。Lolo是Kay的小學同學兼街坊，其母是宏福苑罹難者之一。縱使Lolo近日帶着悲痛心情勞碌奔波，但仍不忘提醒Kay︰「時間唔等人，我哋要把握每一分每一秒，好好活着好好愛着。」

入行21年 記摯友故事 Kay寫道︰「今日(5日)係我入行21周年嘅日子，由2026年1月1日叱咤開始，呢幾日不斷收到好多來自四方八面嘅祝福，其中一份愛，係嚟自我小學嘅死黨Phyllis LoLo由剛過去嘅11月26日到依家，佢經歷咗一段艱難嘅日子，面對佢媽媽羅太離世，我哋陪住佢一齊走過一同經歷，知道一切都好唔容易。」她形容好友LoLo秉承母親的堅強，成為樂於分享正能量的事業女性，「佢唔會對難關妥協，待人處事光明磊落不拖泥帶水，係我哋朋友之間嘅光，永遠一語中的道出我哋需要聽嘅說話，我常常為呢位老友感到自豪。」 「鷹」記兩個人 在Kay眼中，摯友的母親羅太，是英雄，「作為單親媽媽，獨力養大兩個仔女，兄妹二人都長大成為好優秀、好有愛嘅人，佢喺我心目中好了不起，面對生活壓力仍一力擔當，永遠正能量滿滿，而且說話好幽默風趣，係一位超額完成嘅好媽媽，亦係我哋後輩眼中拼命為家庭奮鬥嘅英雄。」Kay在馬來西亞的巡唱曾提及看到空中飛翔的鷹，會想起方大同的同在，原來令她想起羅太，因羅太有一個威嚴名字「老英」，「當中有一個小巧合亦都好觸動我嘅心羅太本名叫『老英』，人如其名，佢係我心目中一位英雄，我小學時第一次聽到auntie個名，立即聯想到天空中有威嚴又自信嘅老鷹，自由自在任意飛翔好不威風，而家每當見到天空有鷹飛過，我就會想起兩個熟悉嘅名字，兩個不斷帶俾我力量嘅人，好似佢哋又飛過嚟探我、鼓勵我、陪伴我一樣。」

兩個月前約定 無法兌現 Kay自言習慣以寫日記開解自己，始於摯友Lolo的影響，「而佢就係鼓勵我開始寫「未來日記」嘅人，所以每朝早寫日記嘅時候，我都會諗起佢，亦會諗起佢有一位咁了不起嘅媽媽，呢個寫日記嘅習慣，幫我以最好嘅心情開展每一日，俾咗好大嘅力量我好好生活。所以我想趁今日呢個特別嘅日子，分享我同呢位好友之間嘅點滴。」 痛失家園的Lolo，抱著極度悲傷心情，個多月來仍沉穩地處理各樣繁複的文件同程序，每日為母親身後事勞碌奔波，及「今朝(5日)佢同我講已經處理好所有事，仲提醒我哋要珍惜生命、珍惜時間，因為時間唔等人，我哋要把握每一分每一秒，好好活着好好愛着。」原來兩個月前，Kay曾答應羅太，待她大馬巡演後回來茶聚，可惜一場災難令這個約定成空。這份遺憾，她深切體會「時間真的不會等人」。 面對重創 迎難而上 Kay仍從Lolo面對重創的態度，看到對生命的尊重和愛，「Lolo嘅說話同佢面對難關嘅態度，令我更加相信每個人活着都有自己嘅意義，無論幾艱難、幾多挑戰，我哋都要堅持，做自己人生中最想做嘅事，成為自己最想成為嘅人，活出生命最美好嘅意義。我嘅摰友Lolo，讓我見證到佢對生命嘅熱愛，佢將對佢媽媽嘅愛同思念，好好安放喺心裏，同時亦記住媽媽嘅說話，努力回到生活軌道，喺佢最難過嘅呢段日子，佢帶住傷痛迎難而上，令我深刻咁感受到、體驗到，佢對媽媽嘅尊敬，同對生命最大嘅熱愛。」

以包容理解 化成溫柔擁抱 Kay希望藉Lolo的遭遇和應對，讓正閱讀發文的每一位得著鼓勵與力量，「好想同大家分享呢份真切嘅力量，因為我相信，人與人之間就係咁奇妙，我哋嘅故事雖然各有不同，但係情感卻係互通，如果有緣睇到呢段文字，希望你都可以感受到，每個人嘅生命，都有唔同嘅意義、唔同嘅節奏，唔同嘅溫度、闊度、深度同態度，所以我哋更加應該珍惜大家嘅唔同，多啲包容，多啲理解，多啲關心，願呢個分享，可以為需要力量嘅朋友，帶嚟一點鼓勵、一份溫柔同一個擁抱。」 以勇氣迎接新一年 「喺入行21周年呢個日子，我衷心祝願我好朋友Lolo，佢哥哥同埋佢哋其他家人，祝願我嘅家人、朋友，我嘅團隊同埋愛我嘅所有人，將需要放下嘅，留喺2025年呢一個特別嘅位置好好安放，2026年係一個新嘅開始，我哋帶住勇氣帶住愛同埋所學習到嘅經驗，繼續努力做成就自己生命意義嘅事，我好愛你哋，多謝你哋一直咁愛我。」