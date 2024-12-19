謝安琪兩年前入紙紅館一直石沉大海 希望明年開騷慶祝入行廿周年

謝安琪(Kay)今日到灣仔出席合和商場開幕禮並擔任表演嘉賓，她在活動上大讚商場的店舖非常吸引，自己特別愛逛家品店，又提到囡囡近日很愛抽盲盒，因此來到商場可以購入她的心頭好。 她說︰「好開心呀！我都已經有一段時間冇公開同歌迷見面同唱歌！我知道有歌迷特登買機票嚟支持我呢個活動！」之後就唱出《囍帖街》，她稱這首歌除了講灣仔，亦是令她事業帶來不少回憶的歌曲。期間她更走到台下跟觀眾握手互動。

明年是Kay出道廿周年，她表示最想可以到紅館開騷，所以早在兩年前入紙申請紅館檔期，盼明年8月至11月可以舉行，奈何一直都未獲回覆。問到申請了這麼多次都未能成功，會否感到氣餒，她說︰「我一路都有入紙，我初初以為我好渣，申請咁耐都猜回音，之後我問過其他前輩、唱片公司，原來真係唔容易，好多人都要申請幾年。我都冇灰心，我相信係得嘅！希望紅館聽到我個心聲！」

Kay接受訪問時，透露囡囡很愛逛街，特別愛看「靚嘢」，亦很有主見，會留意大家如何配搭服飾。她又稱囡囡近期愛上抽盲盒，而且打開時也非常有儀式感，坦言自己兒時也沒有這些東西，有感現在的小朋友非常幸福。 談到囡囡跟老公張繼聰一齊為電影配音，她大讚二人的表現非常好。她說︰「阿女表現好驚喜，其實佢好細個唔識睇稿，佢只能模仿配音導演做一次，佢都幾有天份！張先生就勁，佢係我心中配音界大前輩啦！其實佢配過好多電影，大部份都係好靚仔，今次就係大隻，好羨慕佢配勁嘅角色。」她透露事前由張繼聰引導囡囡去讀稿，之後他再把囡囡的聲音傳去美國公司甄選，而囡囡又幸運地獲選中。

她透露囝囝明年會到澳洲升學，因此今個聖誕假期會先跟媽媽慶祝生日，之後會一家四口去旅行。她說︰「希望佢可以過一個好有童真，開開心心一個聖誕假，因為佢之後就要自己一個人去讀書，希望佢乖乖仔仔啦！」她稱無論囝囝去哪裡升學，自己都會請幾個月陪他，但不會長期跟實他，只會遠距離觀察他，看他適應如何。她說︰「可能佢未知離開屋企，自己係新地方生活需要啲咩，頭幾個月會重要啲，如果個幾個月喺佢身邊就會好啲。」