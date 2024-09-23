謝安琪出道廿年表白：張繼聰是最大得著 凌文龍首演反派感心虛

謝安琪(Kay)主演的《臥底的退隱生活》獲選為亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」的開幕電影，她早前與導演高子彬親身往大馬出席放映活動，分享從歌手到演員的心路，並公開向張繼聰表白，坦言出道20年最大得著是認識了無限量支持她的丈夫。
張繼聰是最信賴的另一半
謝安琪在《臥底的退隱生活》飾演曾勇破販毒集團的演臥底杜娟英，與鄧月平飾演的女兒朱寶隱居石澳20年，為救身陷險境的愛女而重出江湖。片名令人聯想Kay的舊作《神奇女俠的退休生活》，她於映後座談會與觀眾交流，直言戲名靈感來自監製伍健雄想起她這首作品，可說是一段奇妙的緣分。
到訪大馬期間，Kay經常被問及從歌手跨界做演員的原因，以及出道近20年期的最大得著，原來兩條問題的答案，都與其丈夫張繼聰有關。Kay自言經常出席張繼聰電影的首映禮，有感演員、演戲有千變萬化的可能性，一直默默期待演出的機會，怎料就在2022年受邀參與《4拍4家族》和《臥底的退隱生活》的邀約：「以往香港電影都是男性主導，很少以女性角度出發，我很幸運和有緣分遇到這兩個角色。」而她亦不諱言張繼聰這個丈夫就是她出道二十年的最大得著，張繼聰是她入行後認識的第一個朋友，到今日兩人不止組織了四口的美滿之家，丈夫仍是她身邊最信賴的另一半，無論在生活或工作上都是她的最大支持，令她十分感恩。
疫情帶來新契機
凌文龍(小龍)則代表另一部放映電影《惡人當道》，與當地大學影視學系學生分享。他表示在經歷疫情後，世界經濟受到影響，一切都好像慢了下來，但也造就了讓新導演、編劇及演員踏足電影平台的小型製作，也算是帶來新契機。談到首度飾演反派，他笑言可能是導演發覺到他有很多邪惡的想法，可透過演繹角色發揮出來。小龍與當地觀眾一同在大銀幕觀看自己的演出後，坦言不免感「心虛」，「回看自己在一年多前的演出，腦中會出現不同的想法，特別是現在完整地觀看整齣電影，能看到其他演員的演出，就會想到可以用不同的演繹方式。」
不要怕 不斷寫
《惡人當道》導演關文軒透露靈感來自他拍紀錄片時認識的一位前江湖人物，對方分享金盆洗手做廚師後的見聞和社區故事，觸發靈感寫劇本。他以過來人的身份勉勵說：「不要怕寫，要不斷地寫，因為有些事情只能透過經歷去學習。」而《陰目偵信》導演梁國輝首度到訪大馬，獲當地的ERROR粉絲大力支持，深受感動。他表示希望將來有機會能在大馬拍靈幻題材或鬼片：「大馬的空間感很好，地方很遼闊，這裡的人又熱情，可以感受到大家對電影的熱誠，很想嘗試與這裡的團隊合作。」