謝安琪出道廿年表白：張繼聰是最大得著 凌文龍首演反派感心虛

謝安琪(Kay)主演的《臥底的退隱生活》獲選為亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」的開幕電影，她早前與導演高子彬親身往大馬出席放映活動，分享從歌手到演員的心路，並公開向張繼聰表白，坦言出道20年最大得著是認識了無限量支持她的丈夫。

張繼聰是最信賴的另一半

謝安琪在《臥底的退隱生活》飾演曾勇破販毒集團的演臥底杜娟英，與鄧月平飾演的女兒朱寶隱居石澳20年，為救身陷險境的愛女而重出江湖。片名令人聯想Kay的舊作《神奇女俠的退休生活》，她於映後座談會與觀眾交流，直言戲名靈感來自監製伍健雄想起她這首作品，可說是一段奇妙的緣分。

到訪大馬期間，Kay經常被問及從歌手跨界做演員的原因，以及出道近20年期的最大得著，原來兩條問題的答案，都與其丈夫張繼聰有關。Kay自言經常出席張繼聰電影的首映禮，有感演員、演戲有千變萬化的可能性，一直默默期待演出的機會，怎料就在2022年受邀參與《4拍4家族》和《臥底的退隱生活》的邀約：「以往香港電影都是男性主導，很少以女性角度出發，我很幸運和有緣分遇到這兩個角色。」而她亦不諱言張繼聰這個丈夫就是她出道二十年的最大得著，張繼聰是她入行後認識的第一個朋友，到今日兩人不止組織了四口的美滿之家，丈夫仍是她身邊最信賴的另一半，無論在生活或工作上都是她的最大支持，令她十分感恩。