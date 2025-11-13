謝安琪向張繼聰挖角兒子任助手 指睇《金童》初剪版感動到喊

謝安琪（Kay）今日（13日）現身旺角出席聖誕亮燈儀式，她透露為馬來西亞演唱會正在備戰階段，並表示：「每日練吓氣功同埋去放狗。」被問到會否計劃在香港開演唱會，她說：「今年入行20周年，會開巡迴演唱會，我心目中最後一站演唱會喺香港開。」她續說已經有申請香港不同的場館檔期，當中也包括啟德等場館，不過要等待消息確定再告訴歌迷。

Kay 透露為馬來西亞演唱會正在備戰階段，有計劃香港開演唱會。（娛樂組攝）

成功殺入叱咤女歌手12強 提到商台今日公布「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」12強最新走勢，Kay成功殺入12強，她表示：「今日聽到啲同事講，我都好開心。因為好多年輕歌手都係揀我啲歌去唱，我而家都變咗前輩，喺叱咤年青人嘅投票活動都能夠去到12強，已經覺得好開心。」她指若果當天沒有工作安排，就會現身出席叱咤頒獎典禮。對於是否有信心贏得獎項，她則回應以隨緣的心態看待。

大讚老公張繼聰意志力強 講到老公張繼聰新電影《金童》即將上映，Kay指自己已經看過好幾次初剪版本，想等待首映禮再看完整版。Kay續說當看到老公打拳的片段，令她感動流淚。被問到老公以八舊腹肌呈現給觀眾，Kay說：「我睇過佢增肥，原來唔係大家想像中咁幸福，每日要食好多增肌嘅嘢。」Kay大讚老公意志力很強，從來沒有在她面前哭過，她亦透露會幫老公拔罐紓壓。

兒子任助手打理雜務事 提到最近兒子擔任她的助手，Kay指以往兒子曾經做過老公的助手，不過現階段已經成功被她挖角，她分享：「我請咗佢做助手，佢而家就要叫我做老闆。」她指兒子要負責打理一切雜務的事情，不可以當老闆是母親的角色，第一個月工作並沒有任何的假期，以及規定准許有三次警告信的規則。至於工資方面，她說：「如果收超過三次警告信就冇糧出，我哋係有簽合同㗎！」被問到是否有曾經對兒子發火，她坦言有：「試過搭𨋢要落地下，但佢掛住睇電話唔記得按電梯，變咗上21樓，我就原地發火啦！」她指兒子達到合格標準，有60分，兼且大讚他對一切都很包容，不會發脾氣，態度非常好。