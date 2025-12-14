謝安琪哭悼摯友方大同 唱《50/50》送宏福苑朋友

謝安琪相隔6年再舉行個人巡迴演唱會《TIDAL》，2025全球首站昨晚(13日)於馬來西亞 Idea Live Arena 圓滿落幕，全場座無虛席。Kay以五大篇章串連整場演出，引領觀眾沉浸於一場如潮水般起伏、細膩而深刻的音樂旅程。

甫開場，Kay以搖滾Medley掀起高潮，接連獻唱《愁人節》、《姿色分子》、《頭盔》、《私隱線》及《節外生枝》，強勁編曲與舞台視覺交織，瞬間引爆現場氣氛。隨後，她《神奇女俠的退休生活》、《賴床》、《藝妓回憶錄》，展現戲劇感十足的女性風采，觀眾反應熱烈，掌聲與歡呼此起彼落。

抬頭望鷹 如見方大同 接著，Kay以溫柔而堅定的細膩聲線演繹《年度之歌》、由已故好友方大同作曲的《脆弱》，以及《十字架》，Kay 回憶起與方大同並肩走過的音樂歲月與珍貴時光，坦言對方是自己生命中非常重要的朋友，「可能冇乜人知，佢好鍾意鷹，佢咁瘦弱，冇乜人諗到方大同鍾意鷹，自己手機都保存佢影嘅鷹，每次抬頭望到鷹飛過，我就覺得好似佢提醒我 Yes I'm here。」昨晨下著雨，謝安琪自言寫日記時突然望到窗口有隻鷹飛過，她哽咽說：「心入面覺得，佢好似有回覆俾我，好重要朋友俾鼓勵我，喺佢離開之後，好怕講關於佢嘅事，喺佢做專輯嘅時候，作為朋友知道佢有幾艱難完成。」 她憶述當時自己身體狀況亦麻麻，試過有次兩人傾了一小時電話，大部分時間都是咳著，只有1成時間是真正對話，「嗰段時間佢成日咳，我哋互相支撐，呢個朋友喺我心入面一直好重要，你哋抬頭望到有鷹飛過時，希望你哋都諗起佢記得佢，可能係佢經過想畀啲鼓勵你！」談到人生的起伏與無常，她眼泛淚光表示，希望透過歌曲，將對生活的體悟與溫柔力量傳遞給觀眾：「希望我的歌，能在你們人生的不同階段，繼續陪伴、支持與鼓勵大家。」

張繼聰驚喜做嘉賓 合唱曬恩愛 隨後，嘉賓張繼聰驚喜登台。Louis 幽默而深情地分享自己的音樂與人生旅程，笑言同樣入行20年的他，最初以歌手與作曲人身分踏入樂壇，後來才轉向演戲。但他坦言，人生最大的成就，其實是「追到我太太」。他更風趣表示：「今晚很多歌迷拿到 Kay 的簽名同合照，而我早就擁有最珍貴的一個簽名——就喺婚姻註冊書上面！」引來全場笑聲與掌聲。兩人甜蜜合唱《生命之花》，互動細膩，溫馨氛圍漫溢全場。隨後，張繼聰以新歌《無花無果》及節奏明快的《David Harleyson》帶來個人演出，其中《無花無果》更特意選在馬來西亞進行全球首次現場獻唱，讓大馬歌迷成為這首作品 Live 首演的見證者。



緊接著，Kay 以節奏強烈的《字裡行奸》、《勢不兩立》再次引爆全場。她更使出「回憶殺」，獻唱親自填詞的卡通片主題曲《崖上的波兒》，以及無數人的童年回憶——《多啦 A 夢》主題曲《夢》，瞬間掀起集體合唱，現場洋溢歡樂氣氛。隨後，她演唱《有夢要想》與《我愛茶餐廳》時，更走下舞台穿越觀眾區，與歌迷超近距離握手互動，將現場情緒推向高點。

與音樂作陪伴 演唱會後段，Kay 接連獻唱多首耳熟能詳的作品，包括《3/8》、《雨過天陰》與《囍帖街》。唱到《50/50》時，她分享道：「我在邁向出道20年時，我對自己也有許多提問。這首歌對我來說很有意思，陪伴我走過人生中一段很重要的時間，我亦都特別想把這首歌送給我自己成長的家園——大埔宏福苑的朋友。在這個不易的時期，我知道我們要繼續努力前行。願這首歌，也送給所有正面對困難與挑戰的人。希望我的音樂，與我謝安琪，可以繼續陪著你們。」



Encore部分Kay以《你們的幸福》再度登場，並以《載我走》與《山林道》作為尾聲。在燈海與持續不斷的掌聲中，她感性地說：「能夠將《TIDAL》巡迴的第一站帶到馬來西亞，透過這些歌曲與大家分享這些年人生的高低起伏，我真的非常開心與感激。感謝你們一直以來的支持與溫暖。」觀眾報以最熱烈的掌聲，為《TIDAL》巡迴的首章畫下完美句號。

