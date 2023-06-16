謝安琪囝囝張瞻16歲生日穿西裝出席畢業禮 張繼聰大讚：成個John Wick咁

謝安琪（Kay）與老公張繼聰育有一對寶貝仔女，今日(16日)是大仔張瞻的16歲生日，昨日Kay在社交平台貼出囝囝的照片，相中見張瞻穿上黑色西裝，暴風式長高的他留有一頭長髮，身材高挑。並擺出chok爆pose ，相當有型，與張繼聰十足餅印。Kay 寫道：「𧡘愛的瞻瞻，平時不覺的，今天你穿起西裝，怎麽感覺忽然長大了，一直渴望你快點長大，又一直捨不得得你這麼快長大，明天你 16歲生日了，肉麻的說話，我都沒有說出口，因為現在的你確是很有型，不過忍不住還是想說一句，生日快樂Sweet 16，你永遠是我最寶貝的JimJim」MIRROR 成員Stanley 表示：「Big big now 」關智斌則謂：「 會唔會太有型呀 」網民都笑言：「似爸爸，識chok 」。