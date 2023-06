謝安琪囝囝張瞻16歲生日穿西裝出席畢業禮 張繼聰大讚：成個John Wick咁

張瞻著到咁有型,原來昨日是他中學畢業的大日子,張繼聰在社交網貼出畢業典禮的短片,片中除有兩父子的合照,更見張瞻上台從老師手上領取畢業證書,下台後亦望住張繼聰的鏡頭豎起手指公,場面溫馨,張繼聰大讚張瞻的型仔造型似John Wick ,張繼聰寫道:「眨吓眼就中學畢業,為你完成人生一大階段感到驕傲,要繼續為人生每一件事全程投入 Enjoy every single moment in your life * Love you my young man. So proud of being your dad and friend」他更搞笑續說:「今日見你成個 John Wick 咁,我都即時整返件夏老威,毒梟咁款提昇番返個氣場 #最感動嘅係我都仲算keep 到 #要再努力#因為10年後就到妹妹中學畢業 #嚴陣以待」,網民紛紛留意表示非常感動。