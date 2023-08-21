謝安琪張繼聰夫妻檔合作 《成婚破浪》MV選角令人回憶滿滿

Kay 與《成婚破浪》MV的四位主角合照。

謝安琪（Kay）發佈最新單曲《成婚破浪》，Kay早前透露，今年生日收到一份獨一無二的禮物，就是由丈夫張繼聰親自編寫的一首歌。事隔數月，樂迷引頸以待，Kay和阿聰加入樂壇18年來，在歌曲製作上的首次正式合作，由阿聰作曲，加上小克填詞，新歌《成婚破浪》終於面世。Kay望藉着這歌，分享現階段對婚姻的看法，亦希望能祝福仍然相信婚姻的人。

今次《成婚破浪》的MV是由「水野月」製作，他們是年青人喜愛的網絡短片製作的團隊，Kay很欣賞他們的想法、能量、以及對拍攝的熱誠，他們今次第一次製作MV，有一種清新及青澀。MV講述兩對情侶的故事，Kay解釋因為不想樂迷錯將重點放在自己身上，局限了MV的想像空間，所以決定不參演MV，讓樂迷能以自身角度感受這歌。角色交由好友簡慕華（Rachel）、張滿源（Kenneth）以及「水野月」的阿潮和Yoyo飾演情侶，她補充：「呢個MV係通宵拍攝，我都有去現場去支持打氣。特別鳴謝Rachel同Kenneth，佢哋兩位真係好幫忙，一口答應邀請，演澤得非常好。」 從新歌的MV中可見到有不少Kay和阿聰的影子，如簡慕華穿起純白的襯衣，張滿源穿起皮褸，二人的配搭均是Kay和阿聰的日常打扮。至於阿潮的樣子更有幾分像年青時的阿聰，而YoYo的婚紗亦令人回想起Kay當年結婚穿的嫁衣。

Kay回表示多年來首次唱由阿聰作曲的歌，對他們來說意義重大。她未試過阿聰寫歌給自己唱，之前曾收過阿聰唱給她的冧歌如《K型》、最近的新歌《日薄西山》等，今年生日的當天，阿聰就靈感如泉湧，在家庭活動完結後，埋首製作歌曲。 Kay輾轉在他身邊走過時， 隱約聽到歌曲很有感情，而當晚12點前真正收到歌曲後，更覺感動：「我哋結婚16年，仔女都大，唔知係咪佢忽然好有感觸，我哋嘅婚姻都行咗好遠，我聽嘅時候就有呢份觸動，覺得旋律有一份好深厚嘅感情，中間有好多歷程，覺得有情緒喺裏面，呢一刻提起呢份感情都唔係心如止水，反而仍然好有力量，好肉緊嘅Melody。」她亦嘉許阿聰為她度身訂造的歌曲，除了有奔放的感情輸出，更以她的音域去編寫，覺得阿聰很厲害，把她的聲音發揮到極致，而且拿捏得很好。