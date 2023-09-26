謝安琪戲中兒子陳諾霆6歲已上紅館為古巨基伴奏 獲讚演活荒廢學業的天才鼓手

電影《4拍4家族》主題曲《毋忘 “If I don’t remember”》由謝安琪演唱。

由謝安琪(Kay)、泰迪羅賓(Teddy Robin)、陳諾霆(Rondi)和Anna hisbbuR領銜主演、賴恩慈執導的溫情電影《4拍4家族》，由Kay主唱的電影主題曲《毋忘 “If I don’t remember”》MV，請來一眾真音樂人包括張進翹、Jan Curious、DJ黃志淙、樂隊Nowhere Boys及The Hertz等，Teddy除了即席與眾人free style夾歌，也跟演Kay兒子的10歲的「小鼓神」Rondi夾歌，Kay讚嘆囝囝演活荒廢學業的天才鼓手，原來Rondi果真是天才鼓手，早於6歲已在紅館台上為古巨基伴奏。電影將於10月19日公映。

《毋忘 “If I don’t remember”》由電影音樂總監戴偉作曲，梁栢堅填詞，歌詞以記憶為主題，詮釋Kay演的Cat媽患病後，終於悟出家人和知音人的可貴， Cat跟3位家庭成員有不少矛盾與誤會，但隨著4 人組成Band Four樂隊﹐箇中掙扎都因音樂而化解。Kay相信觀眾對戲中的親情訊息，必有共鳴，「我想做人做到一定年紀，都總會試過跟家庭成員有些事情是解決不到，抑或互相理解不到，所以我都有很多真實的感情可以投射在角色裡面。」

讚陳諾霆是 世界級的音樂天才 戲中Kay的兒子Riley(陳諾霆 飾)因沉迷打鼓而荒廢學業，現實中作為兩孩之母的Kay，都很明白Cat的內心掙扎。「一個家長面對著一個這麼有音樂天分的人，但是他學業是不行的，那怎麼取捨呢？點樣栽培他呢？這些都是很真實的事情，我對於這些個題材很有感覺的，就是怎麼為之一個好的家長，是走一條人人都走的路，還是你看準你的小朋友長處呢。」值得一提，飾演Riley的陳諾霆(Rondi)來自音樂世家，6歲經已上過紅館為古巨基伴奏，亦有份參與ViuTV打鼓真人騷《擊戰》，Kay對於這個天才兒子的欣賞之情，溢於言表「Rondi是一個世界級的音樂天才﹗是一個好有趣嘅小朋友，由於我自己本身好鍾意同小朋友相處，我哋幾乎無任何的磨合期，一來到就已經好能夠互相溝通，仲有在片場互相照顧。」