謝安琪擔正新片《4拍4家族》破格扮Rock妹 與泰迪羅賓演不和父女

獲香港電影發展基金及創意香港支持拍攝的電影《4拍4家族》，已定檔於10月19日上畫。這部溫情電影由賴恩慈執導，謝安琪（Kay）、泰迪羅賓、Anna hisbbuR及陳諾霆主演，陳奐仁、蔡紫晴、張進翹、朱栢謙、朱米高參與演出，而電影首條預告片及海報亦於近日正式登場。 在新片中，Kay飾演一個追求音樂夢的單親媽媽，與另外三位家庭成員各有掙扎和迷惑，四人因音樂而重新了解自己，亦重組這個破碎家庭。一直較少於大銀幕演出的Kay，今次大膽改變斯文形象，挑戰金髮Rock女造型，Kay就指多年前已跟電影結緣，自己受劇本打動而接拍。身兼《4拍4家族》監製的泰迪羅賓，早於8年前經已構思開拍電影，Kay當時都有被邀請，她非常喜歡劇本將兩種她最喜歡的元素融合一起，Kay稱：「關於音樂的電影，香港真的很少，仲有包含家庭故事在內的都唔多，兩樣都好吸引我。」Kay飾演的主角Cat是一位單親媽媽，要獨力照顧兒子Riley，她跟泰迪羅賓扮演的父親亦相隔多年再次重逢，Cat一直憎恨父親不辭而別，向來重視家庭的Kay，就對戲中的父女關係特別有感受，並認為：「我鍾意這部電影，第一就是講家庭成員之間的感情，我想做人做到一定年紀，都總會試過跟家庭成員有些事情是解決不到，抑或互相理解不到，所以我都有很多真實的感情可以投射在角色裡面。」

挑戰吸煙鏡頭 Kay指另一個更大原因去接拍就是音樂，戲中她不止唱歌，更大騷琴技，亦跟三位片中拍檔組成樂隊表演。Kay非常欣賞角色Cat為達成演出音樂節的夢想，一直沒有放棄夾Band，自己就有將近20年的入行經歷分享給導演。「我希望觀眾看到在香港做音樂人的一些辛酸，有時候他們真的未必全部工作都是企理亮麗，譬如要穿着戲服去做一些似乎跟音樂沒甚關係的表演工作，做音樂的生活真的不易支撐，尤其如果有下一代抑或有老人家要照顧，是很大壓力和吃力。」Kay為加強角色因生活四處奔波的真實感，特意把雙手變粗糙，又染了一頭金髮演Rock女，更突破的是Kay在戲中挑戰吸煙鏡頭。